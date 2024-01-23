財政預算案｜安永料港府本財年錄1480億財赤　較原預測高近兩倍

安永預計政府本財政年度將錄得 1,480億元赤字，相對於2023年2月公布的政府財政預算案最初預測的544億港元，超出接近兩倍。此外，截止2024年3月31日，安永料香港的財政儲備預計將減少至6,868億元。相等於10個月的政府預算開支。



安永金融服務香港稅務主管何耀波預計，土地收入將比原先估計減少619億元，印花稅收入將比原先估計低386億元。由於市場情況及經營艱難導致收入下降，預計稅收收入亦將減少。

林鄭任期內，香港經濟大幅波動。（資料圖片）

建議擴大基金免稅範圍

安永建議，政府擴大現有的基金免稅範圍，以涵蓋債券基金及加密貨幣基金，並擴大合資格獲得家族辦公室稅收優惠的投資範圍，包括債劵基金、加密貨幣基金和其他非金融資產。同時建議政府就合資格單一家族辦公室，透過提供訂明基金管理或投資顧問服務而獲得的合資格利潤，提供8.25%的優惠稅率。

為解決香港現時人才短缺的問題，安永建議為香港以及内地和海外的大學畢業生提供學費邦稅優惠。合資格畢業生（包括本地及非本地學生）在畢業後在香港工作滿兩年，可於其後三年的課稅年度申請有上限的稅務扣減。

安永籲為僱用外籍傭工提供稅務扣減。（資料圖片）

籲為僱用外籍傭工提供稅務扣減

政府除了以退稅的形式向個人和企業提供針對性支援外，安永建議為每名新生兒從出生之第一至第五年每年額外提供13萬元的免稅額，並按政府不時公布的檢討結果調整。

人口老齡化意味着對醫療和保健服務的需求不斷增加，安永建議將現行自願醫保計劃（自願醫保）的税務扣除限額由8,000元增加50%至12,000元，並將長者住宿照顧開支的年度扣稅上限，由10萬元提高至12萬元。

為鼓勵全職父母重返工作崗位，提升市場勞動力，安永亦建議政府為僱用外籍家庭傭工提供稅務扣減，金額為家庭傭工的最低工資。

何耀波指，資本增值稅操作複雜。(盧翊銘攝／資料圖片)

開徵新稅種前需小心考慮

被問及是否建議調整印花稅稅率，安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，股市受外圍市場波動影響一直下滑，暫時並非合適時機減少股票印花稅稅率。待市況好轉，即使維持現時印花稅稅率，對投資者影響也不會太大。

至於資本增值稅，何耀波指，資本增值稅操作複雜，強調推出任何稅種需要小心考慮。同時安永亦不贊成徵收陸路離境稅，以免阻礙香港融入大灣區。

另外，他又指，北部都會區和明日大嶼能支持香港長遠發展，不應因周期性波動影響項目，再加上現時並非結構性財赤。