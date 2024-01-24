內地基金經理累客戶「損手」掀道歉潮　強調「不打算抱怨國家」

中港兩地市況前路不明，不少內地「星級基金經理」，因業績不佳而要公開道歉，掀起一波道歉潮。最近一次，是中國頂級宏觀對沖基金「半夏投資」創始人、有中國「金融女神」之稱的李蓓，昨日（23日）在官網發文公開道歉。當中她更指，「只怪自己之前的認知還不夠，不打算抱怨國家責怪政府，也不會因此懷疑國運。」強調依然看好中國經濟的未來表現。



中國「金融女神」之稱的李蓓，在官網發文公開道歉。（微博圖片）

李蓓指出，自己旗下的半夏基金今年表現優於中國股市，但仍較去年年中的峰值最大回撤25%，是她職業生涯中最大的一次回撤。「我的確犯了速勝論的錯誤，不夠耐心謹慎。」但她只怪自己認知不夠，並稱中國中、短周期經濟節奏，長期的前途不是同一回事，「在歷史的當期、當時的人們、當時的市場，其實常常會誤判國運。」

李蓓又指，「我只怪自己之前的認知還不夠，不打算抱怨國家責怪政府，也不會因此懷疑國運。」同時表示，依然看好中國經濟的未來表現，「我依然相信二十年一遇的牛市仍會到來，並不會太遠，但之前可能需要多等待若幹個月或幾個季度的底部震蕩分化。」

2023年中國內地公募基金年度榜單，其中只有5058隻實現正收益。（資料圖片）

而李蓓並非首位公開道歉的「明星基金經理」，去年A股市場慘淡，内媒引述Wind資訊數據顯示，2023年中國內地公募基金年度榜單，其中只有5058隻實現正收益，佔全場總量的44.16%，導致不少基金經理向投資者道歉，承認自己在投資上的誤判，引發道歉潮：

新華行業靈活配置混合基金經理趙強：2023年我們業績較差，排名落後，整體不理想，對給投資者造成的損失我們深感歉意。



建信中小盤先鋒股票基金經理周智碩：既辜負了持有人的信任，也給持有人帶來了損失，在此，作為基金經理，誠懇地對持有人表示歉意。



嘉實核心藍籌混合基金經理肖覓：2023年創出了成立以來的最大回撤，在此向各位信任我們的持有人表示抱歉。

