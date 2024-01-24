「女股神」劉央唱淡！　僅兩種情況才能救港股　惟短期皆難發生

港股近日反彈，由失守15000點心理大關到重回15800點樓上水平，惟「女股神」劉央認為只有兩種情況才能救港股，但短期都難發生！

自爆已「all in」AI企業

在亞洲金融論壇（AFF）今日（24日）下午有關「中國機遇」的討論環節中，西京投資管理公司主席及投資總監劉央參與發言時表示，當下在香港做投資需轉換出「戰爭經濟學」思路，並直言當下只有中美關係回溫、中央下場救市，兩種情況才能救港股，但她隨即自我否認稱，這兩種情況短期內都難發生。

在投資領域，她自曝去年9月「all in」了AI企業，直呼AI將最有望惠及ETF，因此她呼籲投資者稱，「如果你今年非要投資，你必須投ETF」。

劉央估計，中央短期內難出手救香港股市。（新華社）

惟兩種情況可撐港股 短期料難發生

劉央表示，作為投資人，並不在意GDP增長有幾多，只有「真金白銀地去幹這個股市」。她表示，當前只有兩個情況可期救港股，其一為中美關係緩和，但她表示這種情況5年內都難發生，且目前仍處觀望初期，甚至未及白熱化階段。

第二種情況為中央出手救香港股市，但依照她的推測，短期也難發生，因此當下投資需選擇最優秀的行業，才可渡過這個週期。她自稱對於AI的發展需認識、學習、投資，並表示去年已大量投資AI，尤其是相信AI將對ETF帶來變革，直呼如果今年非要投資，就一定要投資ETF。

劉央表示，，香港做投資需轉換出「戰爭經濟學」思路。﹙鄭文玥攝﹚

新一國兩制下 需採用「戰爭經濟學」

劉央表示，去年是「新一國兩制」的元年，香港應利用這個「得天獨厚」的制度，不遺餘力靠近大灣區內循環，並稱「嵌入大灣區」是非常重要的戰略。

另一邊廂，劉央表示投資看似是資本和機遇的聚合，實際是人才的聚合，沒有人才就不要談投資。她表示，目前有約50萬人移民，正是「香港大換血」，這群人不能算愛港，更不能稱之為愛國，因此新通過人才引進政策流入香港的人，需思考定位，也是投資需審慎考慮的角度。

此外，劉央稱其對於今年投資市場最大的擔憂是環球範圍內發生戰爭。