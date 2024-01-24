業界調查指「打風不停市」遭多數反對　籲諮詢期延長至12至18個月

港交所 （0388） 去年11月公開諮詢惡劣天氣交易安排，期望可在今年7月就推行「打風不停市」，惟據業界調查結果顯示，318位受訪者反對此安排，佔調查大多數。

該會表示，任何為香港及行業有正面幫助的政策及措施表示全力支持，但對於是次「打風不停市」倉猝而不全面的諮詢，直言考慮不周。香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，應從網絡安全及人身安全兩個角度考慮。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，應從網絡安全及人身安全兩個角度考慮新安排。﹙盧翊銘攝﹚

員工安全為核心考慮因素

該會表示，從業人員和投資者安全為該會核心考慮因素。在諮詢文件中提到，疫情期間不同行業對於在家工作已經有足夠的經驗和系統支持。對此，關注行業部主任黃海樂表示，當時普遍方案以輪流到辦公地點工作，並非全面在家辦公的安排，該做法有別於在惡劣天氣下正常開市情況。

此外，會長陳志華續指續指，倘若在惡劣天氣下仍開始交易，需牽涉其他行業作出配套。如銀行業界、系統設備供應商，以至社會上的交通、食肆配套。「好似之前有次打風咁，地鐵站、商場食肆全部入曬水浸曬，呢啲全部都係社會需要關注的成本。」

黃海樂表示，WFH做法有別於在惡劣天氣下正常開市情況。﹙盧翊銘攝﹚

籲方案延長12至18個月諮詢期

此外，黃海樂在會上指出，惡劣天氣下繼續開市措施擬於今年7月推出。倘若從業員在家工作其網絡安全、工作環境及內幕交易仍交易亦存憂。一旦出現系統安全或網絡安全事故，責任會由員工或機構承擔，諮詢文件上並沒有提及。因此，該會表示至少需長達12-18個月反思和準備時間，與同業界進行更多諮詢。