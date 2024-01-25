Tesla季績遜預期錄3年最低增速　反常未披露交付目標　盤後挫6%

Tesla特斯拉（美：TSLA）公佈去年第四季度業績，期內收入按年升3%至251.67億美元（下同），遜於市場預期的258億元，且收入增長速度急降，錄得3年以來最低增長速率。此外，每股收益71美仙，不僅低於預期，且按年跌40%。



Tesla盤後一度急挫，現仍跌6%報195.4美元



特斯拉第四季度毛利率17.6%。（資料圖片）

毛利率降至2019年以來的最低水平

結合全年業績，Tesla全年汽車收入達到824.2億元，按年增長15%。銷售太陽能發電和儲能的能源分部收入增長54%至60.4億元。單計季度內，汽車業務收入215.6億元，整體毛利率僅17.6%，是自2019年以來的最低水平，較去年下降了超過600個基點。

預計銷量增速顯著下降 反常未披露交付目標

公司預計，在研發下一代汽車之際，2024年的銷量增速將顯著下降，並評價為「正處於兩個重大增長浪潮之間」。值得一提的是，Tesla一反常態，沒有公佈具體的交付目標，而長期以來，其一直將其數年以來的平均年增長率定在50%。馬斯克在去年10月警告稱，Cybertruck皮卡可能在一年到18個月內無法產生顯著的現金流

馬斯克（Elon Musk）提出支持雙重股權結構。（資料圖片）

馬斯克：慾增股權擴大影響力 支持雙重股權結構

此前馬斯克Elon Musk曾發貼稱，如果沒有獲得Tesla25%的投票控制權，他會覺得不安，寧願在其以外開發AI產品。業績發佈會中，他再次重申希望獲得更多的Tesla股份，在人工智能和機器人技術方面增強影響力。

但他也表示，並非為「尋求額外的經濟收益」，提出了設立雙重股權的可能性，他表示5%的控制權將使他能夠掌控公司，但仍然允許投資者將他「趕」出去。