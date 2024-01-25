機管局債今截飛　渣打恒生同步減中短期定存息　6個月失守4厘

機管局三跑債將於今日（25日）截飛，對港元定期存款息的威脅漸減。當中大行渣打及恒生今年內第二度出手下調定存息，6個月均下調至3.9厘，而3個月則分別下調至4厘及4.2厘。滙豐繼上周新年來首次減息後，暫未有再減行動，而中銀香港繼續按兵不動，目前中短期定存息均為四大行中最高。



中銀香港定存息按兵不動 成大行中最高

渣打今日將3個月及6個月定存息，分別下調0.1厘及0.15厘，至4厘及3.9厘，看齊滙豐，均為四大行中最低，該行上周五已與滙豐同日下調定存息。恒生銀行昨日也將3個月及6個月定存息，分別下調0.1厘，至4.2厘及3.9厘。相較中銀香港3個月定存息維持4.3厘， 6個月有4.2厘，均為大行最高。

中銀香港定存息成大行中最高。（資料圖片）

美國聯儲局預計今年內啟動減息周期，港元拆息近期走軟，今日普遍向下，當中與樓按相關的1個月拆息連跌2日，跌6點子至4.5875厘，是去年9月以來最低。短線拆息方面，隔夜拆息升20.46點子至3.22464厘， 1星期拆息跌8.36點子至3.95762厘， 2星期拆息跌12.46點子至4.12845厘，後兩者均為去年9月以來最低。

中長線拆息方面，3個月期拆息跌2.69點子至4.71125厘，為去年9月以來最低，6個月期拆息跌2.64點子至4.71268厘，是去年6月以來最低，12個月期拆息跌2.57點子至4.71339厘，為去年5月以來最低。