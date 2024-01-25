瑞銀料人行「放水」後將進一步降息　MLF或下調10至20個基點

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤，對於昨日人行宣佈將於2月5日降低存款準備金率0.5個百分點評，預計人行年內還有一次小幅降準，約降25至50個基點。而降準後，降息或將跟進，料年內將下調利率政策（MLF）10至20個基點。



在貨幣幣值上，汪濤認為，如果政策支持穩定經濟成長並提振市場信心，降息等進一步放鬆貨幣政策可能推動人民幣兌美元匯率走強，預計年底美元兌人民幣匯率可能達到7左右。



料人行年內還有一次小幅度降準

瑞銀表示，與先前幾輪降準相似，本次降準主要影響大型銀行（本降準後存款準備金率為10% ）及中型銀行（本降準後存款準備金率7% ），金融機構的加權平平均存款準備金率，將從之前的7.4%降至7.0%左右。本次降準將釋放長期流動性1萬億元，有助於緩解春節前的流動性需求壓力、政府債券大規模集中發行。此外，汪濤認為年內可能還會有一次小幅降準，約降低25至50個基點。

瑞銀預計人行將在年內下調政策利率（MLF） 10-20個基點。（資料圖片）

預計央行將承諾進一步降息

此外，人行宣布自今日起下調再貼現利率（銀行向央行融資的利率）和支農支小再貸款利率25個基點至1.75%，其表示2024年中美貨幣政策週期差，趨於收斂，有利於增強中國貨幣政策操作的自主性，拓展貨幣政策操作的空間。

人行也指出，要結合對未來物價波動趨勢的判斷，調控好實際利率水準，加之銀行融資成本因本次將準下降，可能有助於推動全年貸款利率（LPR）下行。瑞銀預計人行將在年內下調政策利率（MLF）10至20個基點。為維持銀行合理的息差水平，綜合考慮存款利率與理財收益率、股息率等的比價關係，存款利率也可能進一步下調。

瑞銀料房地產反面，可能將降低房貸利率，為城中村改造和保障性住房提供更多的PSL資金支持。（資料圖片）

財赤率或將逾3.5% 房地產政策料將加碼

瑞銀預計，內地財政赤字率將為3.5%至3.8%，包括1萬億元特別國債或超長期建設國債，預算支出將更具顯著性，有助於抵銷部分地方層面，收緊隱性債務控制的影響。

而在房地產領域，瑞銀料對於融資政策將加碼，其預測2024年信貸支持穩定在9.5%左右，略低於去年的9.6%，並認為這是監管加大對信貸支持力度的重要一步。要從根本上持續改善信貸融資問題，需要看到房地產銷售止跌企穩，這需要政策進一步加碼來穩定房地產市場，包括進一步降低房貸利率，以及為城中村改造和保障性住房提供更多的PSL資金支持。