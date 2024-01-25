景順趙耀庭︰中國通往經濟正常化道路　在於家庭及企業資本

人行昨日﹙24日﹚突公布，將於2月5日全面下調銀行存款準備金率50點子，下調幅度大於預期，時間亦早於預期。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，這是自去年9月份以來的首次降準，為市場帶來正面驚喜，而最近中國國務院宣布「要加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好趨勢」，本次降準無疑是決策部署的措施之一。

不過，趙耀庭我認為降準本身不太可能對經濟增長產生深遠的影響。他指出，從歷史上看，降準推動了更大幅度的信貸增長，原因在於降準推動信貸供應，帶動了經濟發展，但這一次，問題不在於信貸供應，而在於信貸需求（或缺乏信貸需求），「企業信心好轉或貸款市場報價利率（基準利率）大幅下調，可能更有望帶動信貸增長大幅回升。」

同時，基準利率沒有大幅下調的原因是中國人民銀行同時需要平衡匯率波動。

另一邊廂，即使市場希望政策制定者推出大規模政策來支持相關基本因素，例如私營公司資本開支及家庭消費，但趙耀庭仍認為，政策制定者不會傾向於實施此類措施，因大規模的刺激措施並不能解決中國的經濟問題，這些問題在本質上是結構性問題，因最終讓基本因素重回正軌的是信心及情緒的顯著改善，通往經濟正常化的道路在於中國家庭及企業資本，而不是中國的刺激措施。