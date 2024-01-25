機管局債券今截飛　兩銀行接獲百萬大飛　人均認購10手｜不斷更新

機管局債券今日截飛，銀行券商陸續公佈認購結果。機管局計劃於2月1日（星期四）正式公布配發結果。



信銀國際接獲數單百萬大飛

信銀國際表示，截至1月25日，該行接獲機管局零售債券的平均認購金額為10萬元，亦有數單100萬元的大額認購，認購反應符合預期。

而招商永隆銀行同指，接獲機管局零售債券的平均認購金額為10萬元，亦錄得數宗逾100萬元的大額認購。

渣打香港指出，客戶認購機管局零售債券的反應符合預期，平均認購10手（資料圖片）

渣打：平均認購10手

渣打香港指出，客戶認購機管局零售債券的反應符合預期，平均認購10手，當中近7成客戶透過網上渠道遞交申請。

滙豐未有提及認購機管局零售債券數目，但指機管局是次發行的零售債券公眾認購反應熱烈，約8成的申請經由數碼渠道進行。透過滙豐遞交申請的客戶當中，有16%是首次認購零售債券，他們的平均認購金額比具經驗的債券投資者高出22%。

中銀香港料錄兩倍超額認購

中銀香港表示，機管局零售債券認購反應熱烈，預料錄得約兩倍超額認購，客戶可獲分派約3手。經中銀香港認購的人數於市場稱冠，客戶平均認購9手。透過電子渠道認購的比例近8成，其中手機銀行為最多客戶選擇的認購渠道。

中國工商銀行（亞洲）首批機管局零售債券的認購反應正面，每人平均認購8手。是次大部分客戶都善用電子渠道認購，電子認購約佔八成半，整體認購情況符合預期。

富途本次的認購金額約近4億元，大多客戶平均抽6至7手。逾八成客戶為現金認購，整體認購情況比綠債遜色。