藥明康德據報召開投資人電話會　強調沒有贊助過所謂的涉軍計劃

受《生物安全法案》拖累，藥明系昨日﹙27日﹚急挫，藥明康德（2359）瀉16.4%、藥明生物（2269）瀉18.1%、藥明巨諾（2126）瀉5.3%。

內地媒體報道，藥明康德昨晚召開投資人電話會，就美國眾議院的《生物安全法案》草案版本對其影響作出回應，指公司堅信其業務發展不會對任何國家的安全構成風險。

另外，藥明康德高層指，公司從來沒有贊助過所謂的涉軍計劃；公司沒有直接收到過任何相關基金的直接投資。作為A股上市公司，任何個人和投資機構都可以在二級市場出售或購買藥明康德的流通股票。公司也注意到，所謂的相關基金也在2019年到2022年短暫持有公司股票，但披露的持倉數量很少，分別是2,000股和1.55萬股。

藥明康德又稱，公司的生命化學研究獎的評選標準是跟科研人員的科研經驗、能力，以及科研成果發表在國際期刊上相關，獲獎人中有極少部分來自軍事醫學科學院下面的研究所和醫院。

電話會議上，有投資人提問公司客戶會否因地緣政治等因素影響，與藥明康德合作更謹慎，藥明康德管理層回應稱，在這個時刻沒有必要去猜測任何事情，並強調提案也不是法案，公司正與諮詢顧問一起密切關注這項草案立法程序的進展，現猜測任何事情都為時過早。