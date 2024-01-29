港股升逾百點收復16000點關　阿里及滙豐上揚　藥明康德逆市瀉1成

美國股市於上周五（26日）走勢個別，其中道指高收，反映科技股走勢的納指則下跌。亞太區股市今日（29日）早段上揚，其中日本股市曾再次迫近36000點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油價及期金價格均上揚。匯市方面，歐元及英鎊兌美元回軟，澳元兌美元則上揚。



【16:51】

港股今日高開高收，並且重上16000大關，同時成交額逾千億元。當中藥明系仍續處於阻弱勢，藥明康德（2359）瀉逾1成，為表現最差藍籌股。

恒指收市報16077點，升125點，國指升48點，報5408點，科指升17點，報3203點，成交額為1,001億元。

藥明系仍受到沽壓，藥明康德瀉10.6%，藥明生物（2269）跌5.7%，藥明合聯（2268）跌2.4%，藥明巨諾（2126）跌2.6%。

汽車股則走勢個別，比亞迪（1211）跌2.2%，理想汽車（2015）升2.2%，小鵬（9868）跌0.7%。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%，騰訊（0700）跌0.3%，美團（3690）升0.9%，小米（1810）升0.8%。

消費股今日普遍上揚，百威亞太（1876）升6.6%，蒙牛（2319）升4.3%，康師傅（0322）升4.3%，李寧（2331）升3.5%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.2%，潤地（1109）升2.1%，融創（1918）升1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，收市報61.35元。

【16:01】

內地股市低收，上證收市報2883點，跌26點，深成跌180點，報8581點，滬深300指數收市報3303點，跌60點，創業板收市報1623點，跌58點。

【13:48】

港股升幅在午後收窄，恒指最新報16061點，升109點，國指升38點，報5399點，科指升5點，報3192點。

百威亞太（1876）升6.1%，聯通（0762）升4.9%，蒙牛（2319）升4.5%。

藥明系延續上日跌勢，藥明康德（2359）挫7.5%，藥明生物（2269）跌6.7%。

另一方面聯想（0992）跌6.1%。

【12:18】

港股今早上揚，更一度升逾300點，惟恒大（3333）遭香港法院頒令清盤，觸發恒大系停牌之餘，亦拖累一眾內房股升幅收窄。

恒指中午收市報16102點，升149點，國指升56點，報5416點，科指升19點，報3206點，成交額為545億元。

內房股今早曾有不俗表現，其後升幅明顯收窄，龍湖（0960）半日升0.4%，潤地（1109）升0.8%，中海外（0688）升0.2%。

物管股亦上揚，華潤萬象（1209）升1.5%，碧桂園服務（6098）升1.6%，保利物業（6049）升5.1%。

科技股方面，阿里（9988）升2.9%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）跌0.5%，小米（1810）升0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%，港交所（0388）升1.3%。

【10:29】

恒大（3333）遭頒令清盤，公司股價瀉近21%後停牌。內房股股價亦受拖累，龍湖（0960）升1.8%，雅居樂（3383）升2.7%，中海外（0688）升0.7%。

港股升幅收窄，恒指最新報16122點，升169點，國指升59點，報5419點，科指升33點，報3219點。

【09:45】

恒大系股價逆市向下，恒大（3333）瀉19.4%，恒大汽車（0708）挫1成，最新報0.25元，恒大物業（6666）無升跌。

港股維持逾200點升幅，最新報16197點。

【09:35】

港股升幅在早段迅速擴大，恒指最新報16197點，升245點，國指升89點，報5449點，科指升58點，報3245點。

內房股上揚，龍湖（0960）揚半成，最新報9.91元，潤地（1109）升3.36%，恒大（3333）逆市挫3.9%。

【09:25】

恒指最新報16046點，高94點，國指最新報5394點，高34點，科指最新報3212點，高開25點。

藥明系今早走勢個別，藥明生物（2269）高開1%，藥明康德（2359）平開，藥明合聯（2268）低開0.6%。

恒大（3333）清盤聆訊今日舉行，高開1.5%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.8%，騰訊（0700）高開1.1%，美團（3690）高開1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，重上61元；港交所（0388）高開1.4%。