Tesla暴瀉累馬斯克身家縮水　失福布斯首富寶座　LVMH董事長登頂

據福布斯排行榜更新，奢侈品龍頭LVMH董事長貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）再次超越馬斯克（Elon Musk）成全球首富。據榜單顯示，目前阿爾諾家族以2,076億美元資產，超過馬斯克的2,047億美元，成為榜首。



福布斯萬億富豪實時榜單截圖。

Tesla市值蒸發800億美元

馬斯克作為電動車龍頭Tesla的CEO，身家一度為Tesla股價不振所累。Tesla季績放榜後，由於多項收入不達預期，且預告交付量等將放緩，上週四（26日）股價暴瀉13%，創一年多以來單日最狠跌幅，市值蒸發800億美元，折合約6,240億港元。據悉，Tesla勁跌導致馬斯克的淨資產暴縮逾180億美元，折合約1,404港元。

LVMH單日勁升13%

而反觀LVMH，26日股價暴漲13%，漲幅創15年新高，市值達到3,888億美元。阿爾諾家族的淨資產暴增了236億美元，達到2,076億美元，超過馬斯克的2,047億美元。

目前榜單排名第三和第四的，則分別是亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），以及甲骨文（Oracle Corporation）創辦人艾利森（Larry Ellison）。