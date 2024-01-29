恒大清盤｜恒大物業周二復牌　指無其他內幕消息需公布

撰文：黃捷
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恒大物業(6666)公布，控股股東中國恒大(3333)，已被香港高等法院頒令清盤。

除上述事宜外，公司沒有需要公布的其他內幕消息。

恒大物業明日﹙30日﹚復牌。該股今日挫2.5%後中途停牌。

中國恒大
恒大物業（6666）