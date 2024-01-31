「創客中國」創業大賽｜六得獎香港初創望於各自專屬領域走出香港

近年香港政府致力推動創科發展，而政府旗下的數碼港更是香港數碼科技旗艦和創業培育基地。其中數碼港承辦的國家級創新創業大賽「『創客中國』國際中小企業創新創業大賽 - 香港分站賽」正是本土創科公司站上舞台的機會，而2022年和2023年的香港分站賽三甲公司接受訪問時，不約而同地感謝香港政府培育創科人才，以及幫助本地創科公司進軍大灣區以至國際。



「創客中國」國際中小企業創新創業大賽是中國國家級創新創業大賽，每年都提拔不少出色的創科公司。其香港分站賽由國家工業和信息化部中國中小企業發展促進中心、香港特別行政區政府資訊科技總監辦公室及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部聯合主辦，並由香港數碼港、天使投資基金會共同承辦，無疑是本地創科界盛事之一。

2022年香港分站賽冠軍、亞、季軍分別為濃說科技、尖思科技和高瞻創新科技，2023年的三甲則為複耳科技、德立數據和香港碳境創新科技。其中高瞻更成為2022「創客中國」國際中小企業創新創業大賽總冠軍，而其他香港代表均獲得優勝獎，可見在政府大力推動和支持下，香港的創科公司已有能力面向大灣區、中國以至國際。

濃說視促進亞洲金融發展為己任

濃說科技於2022年以「濃說洞察」獲得香港分站賽冠軍，此設計運用前沿的自然語言處理（NLP）和深度學習技術，增強了資本市場研究和盡職調查工作流程。創辦人兼行政總裁鄭嘉泓（Calvin）坦言，設計是希望促進亞洲金融發展：「在亞洲，公司所披露的大部份資訊和數據都不齊整，所以我希望加強資本市場的透明度，協助及方便海外投資者能夠更容易掌握亞洲公司的增長潛力。」

2022年香港分站賽冠軍濃說有限公司

Calvin表示現時大部份專業投資者的數據很昂貴，故濃說最終目標是達到數據大眾化，讓一般非專業投資者亦能取得有用的獨特見解，作長線投資之用。他同時透露，公司短期內的目標則是提升上市公司數據披露的質素：「我們最近推出一系列的監管科技能夠有效幫助上市公司比較他們ESG披露的水平。」

現時濃說已進駐數碼港，同時放眼大灣區市場，準備研發相關市場產品。作為本土創科公司，能夠發展到現時規模，Calvin將此歸功於香港政府的支持：「香港金管局和財經事務及庫務局推出一系列的金融科技資助計劃，有助金融機構得到資助引入最新科技！」他續補充：「最後當然要感謝數碼港一直對本公司提供全方位的支持，包括協助我司在不同金融科技的會議作展覽、拍攝宣傳短片和協助在市場推廣產品。」

尖思望以自助醫療設備優化內地基層醫療

2022年香港分站賽亞軍，由尖思科技以「可攜式自助醫療成像設備」奪得，這個設備用於在家和診所進行深入的健康監測和診斷篩查，能針對肝、肺、腎等一些最昂貴疾病的早期檢測和慢性疾病管理。行政總裁及聯合創辦人陳柏衡（Justin）坦言這個先進的醫療器才得以面世，有賴於政府資助：「不論是數碼港、創科局或其他政府機構，大家都提供不同的資助，就算是一開始我們只得樣板，未成熟到吸引坊間的投資者時，政府依然為我們提供資助，讓我們得以繼續研究。」

2022年香港分站賽亞軍尖思科技有限公司

Justin表示公司已積極研究進入大灣區市場，全因他了解到當地的基層醫療需求越來越大：「主要原因當然是人口老化問題，還有全世界都出現的醫療制度問題，大家在醫院要排隊很久才能得到看診或檢查的機會。」他直言Gense Technologies不但可以做到落地，更是普通百姓都可以用到，希望做到社區化，令大家都及早了解自己的身體狀況。

高瞻矢志打破國外壟斷市場的情況

雖然高瞻創新科技於2022年的香港分站賽只得季軍，但最終在總決賽成功贏得總冠軍！其設計「微型防抖雲台」現時已取得超過50多項國際專利保護，可以內置在手機中使用，並以機械防抖方式達致極佳的防抖效果，創辦人兼行政總裁麥練智（Edward）直言團隊的經驗豐富令設計順應而生：「我們的創始核心團隊有多年創新防抖經驗，擁有可以解決這個市場痛點的技術！」

2022年香港分站賽季軍高瞻創新科技有限公司

設計微雲台防抖過程中最大的困難在於如何在極其狹小的空間裡安置眾多精密零部件，高瞻從深入研究機械結構、引入電子控制技術、強化生產工藝等方面著手，逐步解決難題。Edward直言，公司希望打破相關市場由國外壟斷的情況：「我們的產品使用國內的材料和工廠，能夠實現國產替代，打破國外壟斷，以優惠的價格為移動設備帶來清晰圖像。」

目前高瞻是香港科技園LEAP成員以及香港城市大學Tech300重點支持企業，更已經在深圳河套區落地，入駐香港科學園深圳分園。Edward坦言參加「創客中國」讓公司得到很多機遇：「我們接觸了不少內地的投資機構，而活動獎項為我們帶來強而有力的信用背書，亦獲得媒體的資源，增加公司的知名度！」

複耳創辦人以父親為藍本 冀改善聽障病人生活環境

2023年香港分站賽決賽由數碼港社群初創複耳科技（Dai3mimi）及德立數據（Datality Lab）分別奪得冠亞軍，而香港碳境創新科技（Calandex Innovation & Technology）則得到季軍。他們代表香港參加全球總決賽，爭取進軍大灣區市場的支援。

2023年香港分站賽，複耳科技有限公司憑藉「Dai3mimi」獲得冠軍，設計使用公司自家研發並獲得專利的介質傳導聲音系統，幫助老年人恢復聽力，亦能提供移動通信為聽障患者提供遠程溝通，令遠程醫療成為可能的醫療服務。創辦人及產品創作人林旭（Stephen）透露，計劃概念源自自己故事：「我的父親有聽力障礙，他很難找到一款他能舒適使用的助聽器，這激發了我為他設計助聽器的靈感。」

2023年香港分站賽冠軍複耳科技

Stephen表示現時希望將產品網絡擴展到海外市場和中國大陸，而當中就有賴於政府的協助：「香港政府提供了許多不同的計劃，我們有資格申請。此外，如數碼港和科學園等組織正在為我們提供寶貴的支持，推動我們的進步！」被問到希望產品帶社會帶來甚麼改變，他就回歸自己的初心道：「我們希望向公眾介紹一種新的聽力技術，以克服傳統方法的局限性。此外，我們的技術提供了一種可以與臨床醫生合作的獨特方法，以增強認知障礙症患者的感官體驗訓練。」

德立矢志踏出香港 進入大灣區及東盟教育市場

在2022年和2023年共六組的得獎作品中，德立數據的「MOODIE.AI 人工智能溝通演說培訓平台」可說是最特別的一個，因為這個設計屬於教育層面，是一個由複合人工智能、決策科學和應用心理學結合而成的自我管理培訓平台，幫助用家訓練演講技巧。行政總裁梁泰然（Roland）坦言，演講遠比大家所想重要：「人工智能難以在公司與公司交流之間建立信任和關係，這是必須由『人』去完成，要有良好的溝通，就要先有良好的表達方式，而這便是需要演講之處。」

2023年香港分站賽亞軍德立數據

Roland希望能將MOODIE.AI引入大學、中學甚至小學，讓學生提早接觸相關培訓，如果再加上真人導師的指導，更可達至一種由真人和人工智能結合而成的訓練模式。然而令人意想不到的是Roland展望公司除了能打入大灣區外，更有意進入東盟市場：「例如我們都見到越南這個市場充滿商機，所以希望我們的產品可以在這些地區，成為一個教育界的主流的應用方案。」想要踏出香港，他坦言香港政府的幫助十分重要：「我們來自數碼港，所以接受了數碼港不同培訓計劃，他們亦提供很多財政支援和機會，讓我們參加很多展覽和比賽，很多客人和投資者因而認識我們！」

香港碳境突破發熱工藝傳統 以綠色環境作最終願景

香港碳境創新科技以「石墨烯發熱軟膜」成為2023年香港分站季軍，設計屬發熱工藝的大突破，事關傳統的發熱工藝有大量缺點，如發熱穩定性低，甚至會有高電壓而又容易破損的問題，有機會危及生命。故香港碳境的「石墨烯發熱軟膜」正希望解決大耗電量和改良發熱功效。公司香港及國際市場總監潘麗青（Toby）表示，在改良發熱工藝之外，設計最終願景是帶來綠色環境：「我們希望令世界降低耗電量，減少碳排放，給予人們更舒適的生活！」

2023年香港分站賽季軍香港碳境創新科技

Toby透露香港碳境在參加「創客中國」後，受到很多大灣區和內地公司關注，而奪獎後更是為未來潛在客戶打下一枝強心針。她續表示，公司現時已有進軍大灣區的打算：「在計畫上我們一定有進軍大灣區的打算，現在已經設有地點在東莞松山湖和廣州南沙。」

政府公布創科發展藍圖 本地創科公司未來可期

香港於去年年底公布《香港創新科技發展藍圖》，而中央亦於同近時間發表「前海深港現代服務業合作區總體發展規劃」和「橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃」，相信香港與大灣區加強連繫後，本地創科公司將會獲得更多資源和發展機遇。如創科公司有興了解更多，請即瀏覽：（待定）

（資料及相片由客戶提供）