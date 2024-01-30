ACCA倡全盤檢討稅制　評23條立法　做到這兩點料不損企業投資意欲

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會今日﹙30日﹚就2024/25年度的政府財政預算案，發表多項投資未來的建議，並預計2023/24 的財政赤字為1,220億元，財政儲備為7,130億元。

倡全盤檢討稅制 勿看單一稅種

該會建議，政府全面檢討稅制，進行廣泛諮詢，包括透過不同形式的線上線下平台，以確保全面收集納稅人、企業和市民的意見。

ACCA 香港分會副會長何家輝認為，不應針對某一稅種進行討論，「要全盤去睇」，對香港稅制進行全面檢討，例如新加坡在引入銷售稅的同時，會下調其他稅種，以支持民生經濟。

ACCA 香港分會表示，鑑於樓市過熱的風險減退，建議進一步減少樓市印花稅，﹙資料圖片﹚

建議政府下調印花稅

在政府資本投資者入境計劃方面，除了吸引全球高淨值人士投資香港資本市場外，ACCA建議強制投資於香港的旗艦基建項目，如北部都會區和交椅洲人工島等，以與香港政府的其他戰略發展產生協同效應。

樓市及股市對經濟表現及社會氛圍扮演關鍵角色，ACCA 香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，鑑於樓市過熱的風險減退，建議進一步減少樓市印花稅，並以香港永久性居民為優先考慮。股市方面，建議進一步降低股市印花稅，例如與內地水平一致，即轉讓方只需支付 0.05%。

另外，《基本法》23條立法今日（30日）起展開公眾諮詢，何家輝表示，政府要與社會各界充分溝通，相關條文的解說要清晰，做到以上兩點相信不影響企業的投資意欲。