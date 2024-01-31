Hermès逆市爆數再加價　金融友呻配貨50萬仍「一袋難求」｜珍姬蜜

兩個傳統零售消費大日子，包括聖誕和新年剛過，市面上啲名店都靜落嚟。小珍最近行PP、圓方等商場，Hermès同Chanel等名店都唔見有人排隊。雖說港人呢排興北上吃喝玩樂兼掃貨，但行山姆超市同名店嘅又係兩個客群。

通關後經濟未如理想已是人所共知嘅事，小珍想分享嘅係，喺呢個市道下，名店居然逆市加價兼配貨升級！名店無人排隊並非生意唔好，實情係一班大豪客早喺加價前shopping。

﹙資料圖片﹚

Chanel經典款 八年升1.7倍

先講奢侈品龍頭Hermès。據珍姬蜜了解，剛剛喺1月8日加價，漲幅大約由5%至17%不等，故一眾熟客已經趕喺月頭消費。經典款Kelly及Birkin 25 Togo皮售價由83,400蚊升至93,400蚊；Birkin 30更加破10萬蚊大關。加幅最多嘅係Kelly一代，由46,500蚊加至56,500蚊，升幅高達17.7%。

而Chanel呢兩年亦「急起直追」，一年加幾次價，單計2023年已經加價超過10%，經典款Classic Flap專櫃價正式「破8」。講緊2015年賣緊30,000蚊嘅袋，今年先買就要俾80,000蚊，累升170%。更甚嘅係，Chanel加價後竟然都係一袋難求，想買熱門手袋，有時要先買皮具以外嘅產品，以表示對品牌嘅忠誠度。但呢一舉動聽聞令唔少粉絲都大感錯愕，揚言「轉會」至Hermès。

呢兩年Hermès經常大排長龍，上至手袋、下至衣服首飾，一律供不應求。儘管名店並無明文規定要配貨，但唔少「養馬人」都笑言每個月要去「配貨」。由於官方無明文規定「配貨」，每一個手袋嘅配貨比率亦只能「心領神會」。以坊間成日講嘅「1:1」嚟講，即係你想買一個80,000蚊嘅手袋，就要額外買80,000蚊皮具以外嘅產品作為配貨。換言之，一個80,000蚊嘅手袋，實際要洗16萬銀彈先買到。

﹙置地商場網站相片﹚

Hermès配貨比率超過「1:2」

自疫情開始，Hermès話皮革產品生產數目大受影響，令配貨比率大幅上升。2021年打後，小珍同一眾朋友從未試過可以「1:1」買到手袋，起碼要「1:2」先可以買到心頭好。而年尾就係Hermès最旺嘅時候，皆因銷售會喺年尾「結算」，安排客人購買心儀嘅手袋，以便出年重新計算配貨記錄。

但去年Hermès生意「爆數」，可謂同香港經濟處於平行時空，竟出現客人無得拎心儀手袋嘅情況。尤其是銅鑼灣其中一間裝修緊嘅分店，居然喺金融界出現「苦主群」。先有一位唔少莊家常用嘅美女股票經紀，因為一直唔俾佢心儀手袋嬲到「轉會」，轉咗去另一間分店。

其後，再有一位新晉金融才俊同小珍呻，「我想拎個嘅鱷魚皮俾老婆，已經配咗近50萬蚊，銷售都無回音。」一個鱷魚皮Kelly價值約23萬蚊，即配比已經達「1:2」。無獨有偶，小珍剛巧又幫襯同一間分店，配比超過「1:2」，但2023年亦冇袋拎。

Hermès股價四年升三倍 LVMH同比跌16%

唔愁冇生意，亦直接從股價反映出來。疫情前，Hermès 2019年股價約500歐元，隨後一直上升，2023年突破2,000歐元，升幅達三倍。近日回落些少但仍企穩在1,800歐元水平，一年升幅達12%。反觀另外兩大法國奢侈品巨頭，LVMH及Gucci母公司Kering，同比分別下跌約16%及34%。

以往股樓暢旺時，莫講話一班富豪手鬆，連上市公司過年搞傳媒午宴，都會擺三兩圍兼人人有鮑魚。但隨著疫情加恒指跌跌不休，呢啲超豪午宴近年已成絕響。小珍最近見親啲上市公司大老闆都愁眉苦臉，一方面愁冇水，另一方面又要應付監管機構，以免被DQ。但名店卻可以逆市爆數，認真唔簡單！