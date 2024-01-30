富昌料恒指支持位14597點　18500點有阻力　宜關注高息股與黃金

富昌證券預計，恒指今年上升阻力在18500點，向下支持在14597點，針對內地多項救市措施，實際效用仍待觀察。此外美國減息，與日本加息情況都需關注，將可能影響環球經濟。



富昌谷家族辦公室 料資產規模錄高雙位數增長

富昌金融集團今年成立25週年，預計其家族辦公室，資產規模將以每年高雙位數增長，集團主席郭偉俊表示，除卻優化零售客戶交易體驗，還會積極拓展高增值業務，目標打造成頂尖的國際金融平台。而當前本地零售市場低迷，近3年已有100家券商結業，富昌稱將緊貼金融科技的潮流，加大多元化產品研發力度。

富昌預計恒指今年上升阻力在18500點。（資料圖片）

宜關注高息股和黃金

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，今年全球的焦點落在聯儲局減息步伐，因市場的預期和局方的點陣圖存在落差，可能會觸發美股調整。此外，美國的經濟能否「軟著陸」，及總統人選問題，都會左右美股的表現。另一邊廂，該集團更關注日本央行加息與否，稱一旦加息，將引發日圓觸底和套息交易的拆倉潮。

在中港方面，內地經濟受內房去槓桿化影響，經濟處於調整階段。近日內地相繼推出多項措施以剌激經濟及穩定投資者信心，譚朗蔚稱實際效用仍有待觀察，並預計恒指今年上升阻力在18500點，向下支持在14597點。而由於美元和債息見頂，其認為防守性的部署可取，宜關注高息股和黃金，但對虛擬貨幣則審慎。