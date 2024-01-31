牛仔褲大王旗下旭日再出手　斥1.3億元掃3540萬股工行

有牛仔褲大王之稱的楊釗，旗下的旭日企業（0393）再度掃入內銀。



旭日於公告內指出，於1月26日及30日，分別於場內購入540萬股及3,000萬股工行（1398），涉資1.349億元。其中於1月26日以每股平均價3.83元購入540萬股工行，不包括印花稅及相關開支代價為2,068.2萬元；公司亦於1月30日以每股平均價3.8087元，購入3,000萬股工行，相關代價為1.14億元。

公司認為購入事項乃獲取具吸引力投資的機會，並將提高本集團之投資回報。。

旭日近期接連掃入內銀。於1月16日及17日，分別購入1,000萬股及1,800萬股工行股份，代價合共約1.02億元。同時，公司於1月17日以總代價約1.37億元購入建行（0939）3,105萬股，平均購買價約為每股4.3967元。

其後於1月25日，購入中國銀行（3988）及工行股份。包括以總代價9,251萬元購入總共3,100萬股中行股份，每股平均購買價約為2.9842元；以9,349.39萬元購入總共2,462萬股工行股份，每股平均購買價約為3.7975元。當日合共以1.86億元購入中行及工行股份。