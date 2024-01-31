美國聯儲局議息　市場預計按兵不動　3月減息機會高逾40%

美國聯儲局將於本港時間周四淩晨公佈今年首次議息結果，據CME FedWatch數據顯示，市場預期儲局1月維持息率不變的機會率高達97.9%，預計減息0.25厘的機會率則只有2.1%。



至於3月聯儲局維持息口不變下降至58.8%，減息0.25厘的機會率高達 40.4%，5月減息0.25厘機會率進一步上升至54.2%，同時有30.6%機會率將大幅減息0.5厘，僅有14.6%機會率將繼續維持息口不變。

不過，大多數美聯儲官員表示，現在猜測這種轉向還為時過早。 三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）早前則再度放鷹，稱要讓通脹率回到聯儲局2%的目標，還有很多工作要做，現在認為減息將很快到來仍屬為時過早。其他儲局官員也發表言論，暗示數據顯示通脹進一步下降前不太可能減息。

高盛全球交易策略主管Joshua Schiffrin預計，聯儲局將於3月開始減息，今年共減息4次，認為聯儲局認識到盡快開始有很多好處，若經濟真的趨弱可加快減息步伐。

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，投資者似乎相當有信心聯儲局將會從限制性利率政策『轉向』減息，但具體時間表仍然不明朗。隨著近日美國經濟數據比預期好，投資者對聯儲局相關措施的預期有所緩和，春季減息的機會亦轉弱。市場大多預計聯儲局將在明日和3月的議息會議按兵不動。

他指出，儘管利率的近期前景可能處於熊市陣營，但投資者普遍仍看好大局。到目前為止，美股季度業績的表現好壞參半，但製造業以外的經濟數據繼續支持經濟可以實現『軟著陸』和避免衰退的可能性。從長遠來看，今年仍有三次減息空間。除非聯儲局明日突然加息，否則現在似乎是保持樂觀的時候。