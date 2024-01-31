香港美國商會26%成員憂前景　中美關係及海外對港看法為最大挑戰

香港美國商會同日公佈2024年會員商業信心調查結果，有26%受訪會員對未來12個月的商業前景感悲觀，較去年的14%明顯上升。受訪會員提到，今年經營三大挑戰，依次為中美關係（58%）、中國經濟放緩（43%）及海外對香港的看法（39%）。



港府昨日宣布即日起就23條立法展開諮詢，香港美國商會同日公佈2024年會員商業信心調查結果，有26%受訪會員對未來12個月的商業前景感悲觀，較去年的14%明顯上升。（盧翊銘攝）

60%成員對未來2年擴充業務持謹慎態度

同時，有高達60%受訪會員表示，未來2年對擴充業務持謹慎態度，56%在往後12個月於招聘方面維持不變。有50%受訪會員把香港當作是集團的全球總部或亞洲總部，但比例較對上一年（55%）下降。

國安法影響方面，在31%透露受負面影響的公司當中，65%表示有關影響屬間接，35%則稱有直接影響，包括打擊員工士氣、有香港員工離職，以及要投放資源尋求指導或合規意見。69%受訪企業說，其運作沒有受到國安法的負面影響。

31%受訪者認為國安法帶來負面影響

至於如何改善美國與香港的關係，67%會員建議減少有關國家安全的言論，59%稱應減少把焦點集中在政治議題。當問及華府限制美資企業在中國投資的具體影響時，50%成員認為有關政策對全球整體商業市場造成打擊，29%指導致其暫停未來在中國的投資，23%重新思考在中國的長期業務運作。

此調查於去年11月16日至12月29日進行，共向522位企業會員的管理層發出問卷，獲136家公司回覆，回覆率約25%。有35%的受訪公司全球收入超過10億美元。