賓利代理商新耀萊爆股權爭奪戰　福建幫大佬贏面高｜刁佬

年近歲晚股票市場一直期盼既北水甘霖，可惜成個魚塘乾涸，國內股市都要阿爺出手救市，仲邊有多餘資金南下調到香港。香港係一個倚賴資金流通嘅市場，冇資金出入，最近披露易的通告可謂悶到爆，一打開網站除咗翌日披露報表都無咩好睇，有動作的公司都唔多。新耀萊(970)可算係近來最突出的一間，最近公司發生股權糾紛，攻方仲提出全面收購，火藥味十足。新耀萊在去年9月25日公佈「有關股權糾紛之最新消息」，公告稱有間律師行代表一名擁有公司大量股份之人士，向監管機構投訴股權糾紛事宜。

在此公告之前，見到新耀萊的通告有零星借款人違約事件，及後又被人用禁制令煞停發行可換股債券，似乎攻守雙方已全面駁火。就在「有關股權糾紛之最新消息」發出一個月內，攻方終於浮面，原來就係福建幫大佬施清流，施生對新耀萊的管理不滿意，決定以折讓價一成，每股0.9元收購集團股份。不過同一般的全面收購不同，施生的自願性全面收購 (“Voluntary General Offer”) 最終目標要收到超過5成股權。執筆之時要約已延期兩次，連同施生及其一致行動人士的持股已經收到46.86%。當大家都以為差唔多搞掂嘅時候，原來呢場股權爭奪戰先剛剛開始。

睇返施生加埋一致行動人士本身都持有26.84%，新耀萊一直以來都唔係活躍成交的股份，估計本來施生都係同管理層一齊合作開，好哋哋搞到反面，應該係有嘢講唔掂數，九成仲係口講口賠，如果有白紙黑字又點會淨係全面收購咁簡單，攞咁多錢出嚟收購上市公司都得，施生都唔爭在一千幾百攞嚟打官司。去到2023年12月22日為止，要約肯買嘅股份加埋施生自己已經去到38.86%，要去到絕對控股權51%，仲有12%喺街度未收到。之後當然就係第一次延期，去到2024年1月22日為止，施生同老友已經收到42.61%，之後就係傳說中嘅第二次延期。

睇返近來的兩場投票，2023年1月時公司發行股份有54億股，其中有8億股投票支持，約佔14.81%。2023年7月公司股份合併後，發行股份只有3.4億股，其中得900萬股行出來投票支持，約佔2.65%。照咁睇管理層作為守方其實擁有的股票亦不多，但控制了董事局。如果施生重整旗鼓，今次無論達唔達51%都收哂佢，分分鐘送自己入董事局，對家都難以反對。如果守方而家公佈一般性配售，施生自己舉手話要買一份，或者搵個老友支持一下，對家都好難正面拒絕，否則可入稟話佢處理不公。

香港福建社團聯會主席施清流。（梁鵬威攝）

一般嚟講如果股東持有超過20%就可以召開股東大會，所以其實施老闆持有26.84% 應該好容易開股東大會，要求上市公司開特別股東大會委任新董事，亦都將一啲不受股東信任嘅董事罷免，其實咁樣就可以控制返公司嘅董事局。

不過睇返公司最新公告劇情又有新發展，上市公司狀告施老闆，刁佬唔再復述，具體內容大家睇上市公司公告就得啦，主要都係懷疑被告與非法手段以高於收購價$0.9收購上市公司股票。場戲好睇嘅係施老闆喺第二日1月19號馬上作出回應，認為所聲稱的指控都係冇事實根據。跟住上市公司馬上成立獨立調查委員會，由三位退休人士組成，退休嘅KPMG合夥人，退休嘅助理警務處署長及退咗休嘅聯交所合規經理共同成立。

對唔住都要講句，個劇情好睇過金手指。自從施老闆提出全面收購，以及喺第一次收購完成之後，繼續延長要約收購嘅截止日期，所有動作好明顯都希望係市場多收股票。根據上市公司嘅披露，施老闆同埋一致行動人士已經收到超過1.83億股佔公司46.86% 。相信距離全面控制公司已非常接近。

大家唔講唔知，新耀萊唔係一間空殼公司，資產淨值超過20億，有形資產嘅淨值都超過16億，而且仲代理勞斯萊斯、賓利、同林寶堅尼三款名車，係男人聽到都開心，仲要經營手錶、珠寶、名酒、音響、雪茄煙草等一系列嘅產品。一聽有雪茄連刁佬都想參加埋一份。公司咁值錢，龍爭虎鬥自然在所難免，以前呢啲咁嘅股權爭奪戰都係喺市場度解決，估唔到而家竟然要拉埋官老爺出嚟，真係今時今日做大刁都要提升自己先得。

刁佬相信真金白銀攞錢出嚟做全面收購一定經過深思熟慮，唔會玩玩吓，更加冇必要喺市場度抬高個價令到自己收購唔到。劇情發展十分引人入勝大家有興趣記住留意公司嘅公告同刁佬個專欄。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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