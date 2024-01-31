李惟宏獻10招救港股　籲政府效1998年　撥外匯基金「帶頭入市」

立法會金融服務界李惟宏議員今日（31日）提出十大刺激港股措施。其中首項倡議，即籲效仿1998年抵禦外國「大鱷」追擊港股的手段，動用外匯基金購入恒指成份股，發揮「帶頭作用」，並指內地已降準放水，出招救市。



在股票印花稅方面，儘管財政司司長陳茂波日前曾回應記者，無取消股票印花稅的計劃。李惟宏仍表示，依長遠競爭力來看，印花稅降至0最為理想。當前市況下，明知財政赤字存壓力，仍是希望削減印花稅「越多越好」，且認為具備實施空間。



李惟宏表示最為理想仍是取消印花稅，現考慮財政狀況，建議可單邊收取。（資料圖片）

籲政府增撥外匯基金 入市港股

李惟宏表示，港股日均成交額由2021年的1,667億元，下跌至2023年的1,050億元，跌幅達37%；而恒生指数亦由2021年2月中的31,085點近年高位，下跌至今年1月26日收市的15,952點，跌幅高達49%。

他提出，當前外匯基金持有香港股票及其他市場的股票，分別估總資產約3.1％及12.1%，較之於1998年政府動用外匯基金1,180億港元，佔據當時總資產18%而言，目前3.1%的比例仍有看漲空間。此外中央亦下場救市，降準0.5個百分點，並提供長期流動性約1萬億元人民幣。李惟宏建議港府在不影響財政儲備前提下，可增加對港股的投資，政府不一定要大規模入市，但可起到帶頭作用，提振市場信心。

「市場賺不到錢，就不會來」

李惟宏指出，可改革恒生指數篩選機制，他引用市場人士消息稱，當前恒指成分股多在「攀升高位後又落咗」，儘管其中會有很多原因，但歸根結底，「呢個市場賺唔到錢，（投資者）就唔會嚟」。因此他倡導檢討及優化，恒生指數成分股的篩選準則及納入時機，令指數中長期呈現理想回報。

李惟宏直言，市場若不能賺到錢，投資者就不會選擇前來。（梁鵬威攝）

倡取消手數要求 降低入市門檻

此外，李惟宏建議參考美股做法，取消手數要求及相關依照手數的收費要求。他指出，對於放寬入市限制，有利於降低入市門檻，增加交投量。另一邊廂，他亦指可借鑒美股場外交易，提供香港版的場外交易平台，允許除牌的股票交易。

放款上市、回購、除牌等限制

於上市公司而言，李惟宏建議放寬上市18C等相關限制。在公司回購層面，他也建議考慮放寬回購股票的10%限制，提高回購百分比，鼓勵回購救市。而對於上市公司轉型，他舉例稱如有企業由打字機業務、轉向電腦與手機，業務發生轉變，不應予以嚴苛處理及輕易作出除牌決定，而可協助維持其融資渠道。

此外，他還提出加快落實股票流動性小組、改革強積金計劃、提高南向「港股通」額度等刺激措施。