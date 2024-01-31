港銀貸款去年跌3.6%　金管局料隨息口改變而改善　惟不利銀行息差

金管局數據顯示，去年本港銀行整體存款按年升5.1%，增速按年加快3.4個百分點。不過，整體貸款跌幅擴大至3.6%，按年擴大0.6個百分點。在港使用貸款由升轉跌0.4%，香港以外使用貸款跌幅略為擴大，貿易融資跌幅則收窄。



金管局數據顯示，去年本港銀行整體存款按年升5.1%，增速按年加快3.4個百分點。（黃浩謙攝）

兩大原因致港銀貸款下跌

金管局副總裁阮國恒表示，去年港銀貸款下跌主要由於市場需求疲弱，同時由於本港息口高企，有企業尋求香港以外如內地，較為低息的貸款。而當息口環境轉變時，情況預計能有所改善。

金管局數據並顯示，去年本港銀行業盈利明顯加速增長，稅前營運盈利按年增長62.1%，按年加快43.4個百分點。淨息差1.68%，按年擴大0.37個百分點。

阮國恒表示，今年市場預期美國將減息，但存在不確定因素，息口向下會對銀行息差帶來壓力，但有利客戶還款能力，並能帶動財富管理等其他業務。

息口向下會對銀行息差帶來壓力，但有利客戶還款能力。（黃浩謙攝）

阮國恒回應信貸政策：不加劇周期轉變是唯一基準

早前有外電消息稱，本港一些主要銀行已不再對槓桿偏高或者實力較弱的地產公司提供新融資，迫使地產商在成本偏高的私人信貸市場尋求貸款。

對於會否因為銀行資產質素管控而收緊信貸政策，阮國恒表示，信貸審批屬於商業決策，而不加劇周期轉變是唯一基準。