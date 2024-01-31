老佛爺百貨進駐濠江　尚晉唱好澳門零售業　「比香港更具潛力」

尚晉國際（2528）引進的百貨品牌「老佛爺百貨」落戶澳門，並於在昨日（30日）正式對外開放營業。該百貨商場位於澳門金銀島名勝世界購物廣場，佔地達3.5萬平方呎。



集團創辦人兼董事會主席范榮庭表示，澳門老佛爺百貨集齊集團三大業務板塊，即時尚、藝術及生活品味，助力澳門建設世界旅遊城市，吸引更多國際遊客。

集團執行董事方日明表示，疫情後訪澳旅客由博彩旅遊轉為體驗旅遊，而澳門大部分商場均與賭場相連，金銀島是澳門唯一無賭場的商場，相信金銀島的日均人流量能達5,000至10,000人次。

澳門零售業較香港有優勢

被問及當初「老佛爺百貨」為何選擇落戶澳門而非香港，方日明指出，香港本身已有許多商場，而且澳門政府有較多規劃，包括支持企業作建設配套，並引入許多演唱會在澳門舉辦，因此看好澳門零售市道。

他又指，在零售業方面，澳門比香港更有潛力，在疫情前香港品牌集中、多元化及有價錢的優勢，但現時日本及東南亞匯率更低，價錢自然較香港低，再加上澳門演唱會及娛樂配套較香港好，旅客體驗、服務上取勝，認為澳門比香港具更優勢。

疫情時達成長期協議 減省開業成本

另外，集團首席創新官連均娸指出，目前澳門「老佛爺百貨」內的品牌採取直營及承租的模式，有助集團輕資產營運及獲取收入，加強現金流。

連均娸續指，是次項目是在疫情期間和業主達成長期協議，因此有助減省開業成本。接下來，擬在老佛爺內開設藝術空間、貴賓體驗、臉部護理及造型師配搭穿著等服務。