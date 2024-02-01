中銀張詩琪料聯儲局5月起減息　恒生財富管理認為債市受惠息口跌

美聯儲一如預期維持聯邦基金利率區間在5.25厘至5.5厘不變。中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管張詩琪認為，市場早已預期是次利率將維持不變，因此會議重點在於美聯儲主席鮑威爾向市場釋出3月降息機會低的信號，及對未來降息步伐的預期。



今次會後聲明內容反映主席鮑威爾確認美國近幾個月通脹正在下降，但同時再強調需要看到更多數據，才能證實通脹的下降趨勢。在今次會議後，鮑威爾又認為按照今次的會議，不相信決策官員對於3月開始降息有充分信心。不過他明確表示加息周期已完成，並對降息持開放態度。

張詩琪認為是次結果對市場來說並不意外。雖然去年12月美聯儲更新利率點陣圖後,市場當時對3月降息預期較進取。然而當1月初美國公佈就業報告，以及美國第4季國內生產總值（GDP）年化季率超出市場預期地增長3.3%，加上官員的言論為降息預期降溫，市場已開始調節3月的降息預期。直至議息會議後，彭博利率期貨顯示3月降息機會已下跌至約35%,，與會議前一天約43%變化不大。

張詩琪指出雖然美聯儲需要更多數據才能為降息周期「揭幕」，但基於現時美國經濟增長仍然不算全面，包括製造業情況未完全樂觀，且部分大企業亦有裁減職位的情況。縱使美聯儲第1季很大可能維持利率不變，期美聯儲最快或將於5月啟動降息周期，以保障經濟能順利軟著陸。

恒生財富管理料美股走勢已反映減息預期

至於恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示：「聯儲局於本港時間周四（2月1日）議息會後，一如市場預期，第4次按兵不動，利率維持於5.25厘至5.5厘水平。主席鮑威爾於記者會指出目前尚未有立即的減息計劃，將審視數據是否確定通脹能繼續保持下降趨勢並朝向2%的目標，再作減息的決定。我們見到議息後市場資金的立即反應是，股市受到獲利回吐，而美國長期國債價格上漲，長債利率下滑並跌穿4厘水平。相信市場對於今年息口趨勢向下的信心有增無減，料資金將繼續流入投資級別美債市場鎖定未來幾年的收益率，利率向下期間亦會提升債券整體回報。美股方面，過去數月由於市場對於聯儲局減息幅度的憧憬非常大，相信已大致反映於近日不停創新高的美股指數。美國企業科技的發展及AI應用將帶動生產力及經濟表現，長期仍是利好因素，但畢竟美股科技板塊估值已高，較易出現大幅波動，未來應採取股債並重的投資策略。」