理想汽車1月交付量增1.06倍　李想︰將挑戰年交付80萬輛

理想汽車(2015)公布，1月共計交付新車31,165輛，按年增長1.06倍。自交付以來，理想汽車累計交付量達到66.45萬輛。

理想汽車董事長兼CEO李想表示，今年3月，家庭科技旗艦MPV理想MEGA將上市並交付，理想L7、理想L8和理想L9也將迎來2024年款。同時，公司將大幅增加研發的投入，持續提升智能駕駛、智能空間和智能電動領域的技術能力。銷售和服務網絡也將全面升級，到今年底零售中心目標增至800家，售後服務中心及授權鈑噴中心目標超過500家。在更加豐富的產品、更強大的產品力和更高效的產供銷體系的支撐下，將挑戰年交付80萬輛，力爭實現中國市場豪華汽車品牌銷量第一的目標。

他又提到，2023年全年，公司憑藉三款SUV車型，斬獲中國市場30萬元以上SUV銷量的冠軍，以及30萬元以上新能源汽車銷量的冠軍。2024年將是理想汽車史無前例的產品大年，會有4款增程車型和4款純電車型，共計8款車型構成極具競爭力的產品組合，共同滿足家庭用戶的需求。

李想補充，將於春節假期期間，即2月9日至17日(農曆年三十至初八)，開放全部超過330座超充站，為理想汽車的車主提供免費充電服務，包含服務費和電費全免。