恒生指數1月累跌9%　中央救市僅換三日升勢　專家指呢招更有效？

港股常有「1月效應」（January Effect）之說，即若1月恒指升，則全年可大升，反之亦然。但縱觀今年首月，恒指曾一度失守萬五關，表現墊底，累計蒸發1562點或9.2%，開局奇差。唯一曙光只能依靠內地頻推政策，圖救亡托市。而內地人民銀行這邊廂，宣告降準「放水」1萬億元人幣，那邊廂又公布「三聯通、三便利」等措拖，可惜只換得三大指數連漲三天，恒指即再失萬六關。



鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍表示，此輪政策組合拳，只算為「奄奄一息」的恒指，提供「退燒藥」，救急難治本。至於iFAST Global Markets副總裁溫鋼城更稱，降準即使伴隨減息，但對於股市的提振，幾乎可說是沒有。且他更分析，內企經不起大幅減息，因會遭外債「奪命」。同時反指，有一招其實較降準減息更有效。



救市組合拳出招後，三大指數曾錄得三天連漲，後終轉跌。

救市措施出台托市 恒指反彈曇花一現

觀乎一月恒指升跌的時間線，港股在上月22日跌破萬五關，一度低見14794點，A股亦隨之失守2800點。次日（23日），外電即吹風，指中央考慮設立約2萬億元人幣的股市平准基金，由滬港、深港通投向A股。

別以為救市只靠「出口術」，上月24日，人行行長潘功勝再出「實招」，宣佈將下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人幣，並宣布翌日起下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，從2%下調到1.75%。而時至傍晚，人行再夥香港金管局推出「三聯通、三便利」措施，涉及兩地金融市場互聯互通合作。

而相關措施宣布後，恒指三日反彈1250點，但升勢只如曇花一現，不久已隨之回落。至1月底，恒市累計蒸發1562點或9.2%。而在1月最後一個交易日，恒指最多跌近300點，收市報15485點。

陸庭龍表示，必須有外來資金，有大型企業來港IPO才能根本救市。（陳葦慈攝）

大幅降準難治本 陸庭龍：算不上強而有力救市

此輪救市組合拳中，最明確直接的則為人行「放水」。但其實，人行於去年已分兩次，各降準0.25個百分點。陸庭龍分析，今次大幅提高降準力度，推斷是人行希望投資者預期均落空時，「突然變身超人」，當中「時間拿捏得剛好」，提振市場意味濃。

惟他指，中央「放水」措施，其實對一蹶不振的恒指，只能算是「退燒藥」，可謂「治標唔治本」，算不上強而有力救市工具。他指出，當前恒指40%以上為內企，歸根結底若想刺激交投，還必須有外來資金，有大型企業來港IPO才是「源頭活水」。他又推測，此輪恒指反彈料只是短線，而非已到「turning point」，故投資者只適宜短炒。

溫鋼城：對股市提振幾乎無 一大原因不能狠減息

至於對於降準能否救亡，厚樸投資董事長方風雷就在亞洲金融論壇上發表意見，他表示，降準是好事，但更重要的其實是減息。市場翹首以盼的減息落空，人行上月如期開展1年期MLF操作，中標利率卻連續第五個月「按兵不動」，維持2.5厘。在當前高息環境，對於消費抑制仍然太大。

惟而溫鋼城卻認為，降準即使伴隨減息，但對於股市的提振，幾乎可說是沒有。他又指，縱使市場期望減息，但其實人行亦不能多減。他解釋，因為當下許多內企，均有外債貸款，若人幣再減息，內企尚未來得及受惠於內地借貸便利，外債就首先會「要了它的命」。反而是市傳的2萬億平准基金，若能真的入市，效用將遠勝於降準減息，且他指出，後續如能有更多，有關如何使用該項基金的細節消息傳出，將持續提振信心，維穩股市。

溫鋼城卻認為，內企的累累外債，減息只會先「要了它的命」。（受訪者提供）

連陷通縮 警惕步日本後塵

唇齒相依，股市走勢還需回歸審視宏觀經濟。溫鋼城續指，當下中國總體經濟的大困擾，實則是通縮。現時全國居民消費價格指數CPI接連下跌，連續3個月陷入通縮，與環球通脹的外部環境截然相反。

他表示，當下中國的情況，其實如同30年前的日本，內地「一孩政策」走得太久，當一個孩子未來要「對著六個老人」的時候，就是複製當年日本的老路。而要提振中國經濟，要從出口與內需兩方面出力。一方面，中國要從與歐美的緊張局勢中脫困，轉向加強與東南亞、非洲等新興市場合作；另一方面，則要通過鼓勵生育，加強內需。

然而，陸庭龍對此則較為樂觀，他稱，內地的人口基數較日本當年更大，尚有「幾個億年輕力壯的人口」，且日本前車之鑒在先，料可汲取經驗，早作準備。