騰訊傳煞停熱門手遊開發　疑拒付昂貴版稅　項目醞釀2年胎死腹中

騰訊（0700）據報已在去年12月叫停一款熱門手遊開發，該遊戲基於開發商Square Enix《尼爾》（Nier）系列，相關項目或已醞釀近2年。



《路透》引知情人士消息指，這或許意味著騰訊近10年以來，將熱門電腦遊戲轉變為手遊的策略存在裂痕，並在尋找熱門遊戲上遭遇困境。騰訊今日收升2.9%報279.4元，盤中高見287元，全日成交額87.4億元。



騰訊僅願支付不足10%的版稅

消息人士指，伴隨研發成本上升，與手遊增長放緩的作用，騰訊許多遊戲變得太昂貴而難以開發，據稱近來在與相關知識產權IP持有人談判中，騰訊僅願意支付低於10%的版稅。事實上，版權費通常佔銷售額的15%至20%，而蘋果的App Store會抽取30%，銷售與用戶的成本佔據30%至40%，利潤空間受壓。

外電消息指，騰訊疑似只願意支付低於10%的版稅。（資料圖片）

馬化騰直言遊戲未達預期

知情人士消息指出，此次煞停或因昂貴的開發成本，以及特許經營權限制，騰訊難以找到有說服力的盈利模式。馬化騰近來直言，許多遊戲未能達到預期，使得遊戲業務面臨極大挑戰。同時，網易（9999）和米哈遊等競爭對手虎視眈眈，且已經利用自身遊戲獲得成功，進一步為騰訊帶來壓力。

不過，此次取消據稱並未導致裁員，員工可轉到騰訊的其他部門。