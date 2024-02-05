MPF｜港股低迷累上月強積金人均蝕5000元　剛好1張美斯表演賽波飛

港股在今年1月累計跌幅逾9%，拖累一眾打工仔強積金帳戶表現。積貿評級公布受到中港股市表現疲弱，強積金在今年1月虧損2.1%，若以港元計算，當月強積金投資虧損235億元，即每名強積金計劃成員平均虧損約5,000元。



剛舉行的港隊對國際邁亞密表演賽最高價格門票為4,880元，即上月平均每名強積金計劃成員損失了一張最高價的賽事門票。

美斯昨日（４日）沒有落場踢波真粉大感失望。（資料圖片)

積金評級又指出在今年1月美國﹑環球﹑日本及歐洲股票基金及DIS核心累積基金繼續跑贏大市。其中日股基金為當月表現最佳基金，回報為5.15%，美股基金回報為1.56%。至於中港股市基金則跌9.21%。

積金評級主席叢川普表示，香港及中國股票基金下跌約9.2%，原因是對通縮的擔憂打擊內地投資者的情緒，亦影響了強積金成員，並引起香港本地股票基金經理的注意。他又表示，中港股市下跌不只影響本地股票基金，同時影響其他基金類別，特別是強積金的傳統混合資產基金，這些基金在1月份均錄得虧損。

計入供款後，截至1月底，強積金總資產估算約為1.1萬億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約23.9萬元，下跌4,200元。