周大福提全購失敗後　動議罷免CEO劉國權　另委任鄭家純子女入局

佐丹奴(0709) 高層或有大變動。持有該公司24.06%股權、由周大福代理人全資擁有的Sino Wealth要求召開股東特別大會，建議罷免劉國權的董事及行政總裁職務，並動議委任CURRIE, Colin Melville Kennedy為執行董事及新任行政總裁。

同時，建議委任新世界發展(0017)主席鄭家純女兒鄭志雯，以及三子鄭志亮為非執行董事；黃偉德為獨立非執行董事。

上述的任免自通過是次決議案後即時生效。

劉國權曾拒絕接納股份要約

值得一提，佐丹奴國際2022年獲Sino Wealth，按每股1.88元現金提出全面收購，惟當時遭劉國權明言拒絕接納股份要約，並指沒有套現需要。其後，因要約未能達致50%以上表決權條件，因此失效。

而佐丹奴第二大股東David Webb當時亦表明反對要約。

消息人士︰Colin Currie具國際經驗

資料顯示，CURRIE Colin Melville Kennedy曾在國際運動品牌Adidas工作多年，由香港區董事總經理一直晉升至亞太及大中華區總經理，在提升整體品牌和銷售業績方面有豐富的經驗和知識。

市場消息指出，是次動議提名出任CEO的人選具國際經驗，可幫助佐丹奴重回正軌。消息人士認為，作為adidas亞太區(覆蓋大中華區、韓國、日本以及東南亞和太平洋國家)的前任董事總經理，Currie負責使adidas成為該地區最熱門的消費品牌之一，使公司在大中華區的收入增長了五倍，並縮小市場份額差距從第四名到領先的市場地位。他在跨國企業的經驗相信可以幫助Giordano重新規劃發展方向。

另邊廂，消息人士認為，劉國權「年事已高」，指他1994年開始出任CEO一直至今，今年已年屆70，雖然他在本地零售方面經驗豐富，但消息人士質疑他的體力或不如以往。