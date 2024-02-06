中證監三方面加強對借貨沽空監管　包括打擊利用融券交易不當套利

中國證監會發言人表示，經研究決定，對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施。



一是暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；三是持續加大監管執法力度，將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務順利運作。

發言人指出，近期，中證監結合市況對融券業務採取一系列加強監管的舉措。相關制度實施以來，融券餘額已下降24%，目前已降至637億元人民幣，佔A股流通市值的0.1%。

中國證監會針對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施。

昨日舉行提升上市公司投資價值專題座談會

另一方面中國證監會上市司昨日（5日）召開推動上市公司提升投資價值專題座談會，12家上市公司代表與會。

會議認為，上市公司是國民經濟「基本盤」、「壓艙石」、「優等生」，是資本市場投資價值的源泉，必須誠實守信、真實透明、規範治理，透過專注主業提高公司增長性，增強回報投資者能力，讓投資者更多共享公司發展成果。

會議稱，今年以來，上市公司透過回購、分紅、強化投資者關係和預期管理等方式積極維護公司市值，累積有益經驗和做法。

會議強調，提升上市公司投資價值，是踐行以投資者為本理念的重要體現，也是提高上市公司質量的重要方面。上市公司要實際承擔提升自身投資價值的主體責任，主動提升投資者回報，積極維護市場穩定，合力提振投資者信心。