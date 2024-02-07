阿里巴巴業績｜談盒馬、菜鳥IPO最新動向　蔡崇信︰不會操之過急

阿里巴巴﹙9988﹚於美股盤前公佈截至2023年12月底（2024財年第3季）業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）479.51億元人幣，按年下降4%，業績電話會中，主席蔡崇信親自回復盒馬、菜鳥IPO進度稱，當下更考慮分部協同效應，因此對於分拆IPO計劃，不會操之過急。



蔡崇信指出，去年初宣佈分拆1+6+N，是為了在集團總體的估值中，體現出各個分部的價值，但當時也提及，交易是否推進需要考慮市場條件，然而當下的市場條件就無法體現分部的價值。因此當前的戰略聚焦點，是推動集團內不同業務的協同效應，且已經成立了專門的團隊。因此其對於盒馬、菜鳥的IPO進度表態為，還會考慮不同的融資，但不會操之過急。

已退出17億美元的非核心資產

此前曾有外電消息指，阿里尋求出售多項消費行業資產，包括超市業務盒馬鮮生，盒馬後來予以否認。業績電話會中，阿里回應其出售非核心資產事項時提及，阿里當前的資本重組，已經完成退出了17億美元的非核心資產，速度非常不錯。其當下資產負債表上的確還有一些傳統的實體零售業務，這些顯然也屬於非核心資產，並表示如果將來需退出，也會是合理的，只是仍然需要時間。