永利去年第4季EBITDAR 2.97億美元　永利皇宮收益增逾3倍

永利澳門（1128）母公司Wynn Resorts, Limited公布截至去年12月底止第4季業績，期內澳門錄得經調整後的物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前利潤（EBITDAR）為2.97億元（美元‧下同），2022年同期則錄得經調整後的物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDAR）5,910萬元。



公司又指出，期內錄得經營利潤為1.69億元，2022年同期錄得經營虧損1.81億元。

季內錄經營利潤近1.7億美元

期內永利皇宮項目錄得經營收益為5.244億元，按年增加3.63倍，經調整後的物業EBITDAR為1.711億元，上一年同期錄得LBITDAR為2,390萬元。中場業務贏額百分比為23.6%，按年高出0.3個百分點，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.97%，低於物業預期範圍內的3.1%至3.4%，惟仍較2022年同期錄得的0.11%為高。

至於永利皇宮項目方面，期內經營收益為3.862億元，按年增加約4倍。項目經調整後的物業EBITDAR為1.258億元，上一年同期錄得LBITDAR為3,520芾元。中場業務賭枱贏率為19.1%，按年高出1.9個百分點，貴賓賭枱贏率為4.37%，2022年同期為1.2%。