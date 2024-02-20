01消息︰保險代理商環一有高層將離職　經紀人數「走剩」三分一

早年陷入股權爭奪風波的康宏環球，數年前成立環一（One Platform）再出發，主打保險代理及財富管理業務，並獲AGBA集團收購成功在美國上市。不過，環一繼去年傳出拖欠保險經紀薪金及花紅後，《香港01》近日獲悉公司將有高層離任，而去年起已離職的經紀數目達到三分之二。記者就消息聯絡AGBA及環一，惟多日未有獲任何回覆。



首席商務官據悉也將離職

環一去年8月傳出拖欠保險經紀薪金及花紅的負面消息，有仍在該公司工作的經紀向《香港01》表示，據他估計去年起已離職經紀數目達到三分之二，惟公司至今並無高層出來解釋情況，又或推出新政策來穩定人心。他又透露，公司的首席商務官也將於近日離職。

該經紀補充，公司最高峰期有逾千名經紀，而目前有回到辦公室工作的經紀僅剩20至30人。

環一財富管理商業平台總監胡啟深早年曾表示，集團股權風波已吿一段落，期望能夠重新出發。

員工指拖欠佣金無補償成「新常態」

該經紀又指，公司自去年8月以來出現拖欠佣金情況，初時有以技術性問題等理由解釋，並有金錢補償，但其後成為「新常態」，幾乎每個月都拖欠，又以會計需要時間處理等新理由解釋，也無作出任何補償。

他又呻，剩下的同事人心惶惶，包括他自己在內，也擬短期內離職尋覓其他出路。

主打本地客 料難受惠中港通關

翻查資料，AGBA早年曾雄心壯志圖發展，環一財富管理商業平台總監胡啟深在2022年接受媒體訪問時曾表示，集團股權風波已吿一段落，期望能夠重新出發，會將焦點放在環一發展，而在過去兩年已開展了不少內部工作，公司定位為金融超市網上平台，以B2B與供應商合作銷售後者產品。

不過，上述環一經紀指出，公司去年以來生意轉差，但固定開支則龐大，包括在灣仔租用兩個物業，以至員工開支。談及生意轉差，他相信由於公司主要市場為香港本地客，故此中港通關並未為生意帶來利好，相反本地經濟疲弱影響本地客生意，加上因為公司拖欠佣金令經紀流失，生意自然也有所流失，形成「惡性循環」。

《香港01》曾嘗試聯絡AGBA集團及環一，希望就上述傳言取得回應，惟等待多日均未有任何回覆。