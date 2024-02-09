道指收市升48點創新高　標指曾觸5000點關口　晶片公司Arm升48%

美國首次申領失業救濟人數下跌，反映勞動力市場仍然強勁，聯儲局官員再度表示不急於減息，美股周四（8日）窄幅上落。道指收市升48點，今年第11次創收市新高；標指一度觸及5000點關口，收市亦創新高紀錄。



道指收市報38,726.33點，升48.97點或0.13%；納指報15,793.71點，升37.07點或0.24%；標普500指數報4,997.91點，升2.85點或0.06%。

迪士尼股價急升11.5%

其中，迪士尼股價急升11.50%，為升幅最大道指成份股。集團較早時公布的季度利潤超出預期，並宣布了30億美元的股票回購計劃、股息增加50%、一項遊戲投資，以及2025年推出ESPN串流媒體服務的計劃。

至於晶片設計公司Arm（ARM）業績造好，股價收市飈47.89%

美國勞工部公布，截至2月3日止當周，21.8萬人首次申領失業救濟，按周減少9,000人，低於市場預期的22萬人；前值修訂為22.7萬人。

另外，美國去年12月批發庫存按月升0.4%，符合預期。期內批發銷售按月轉升0.7%，升幅多於預期。