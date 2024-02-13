遭美議員要求華府制裁　藥明康德︰強烈反對針對公司誤導性指稱

外媒報道，美國4名議員致函華府官員，要求華府以國家安全考量，把藥明康德(02359)及其子公司藥明生物(02269)列為制裁名單。

藥明康德指出，一向歡迎監管機構對它所在行業的監管，公司過去亦多次成功通過美國政府的審查。但是強烈反對針對公司的誤導性指稱、不確實認定和未經正當程序的預判行動。

藥明康德又稱，堅信公司在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險，即便美國政府再次對公司進行審查亦將得出相同結論。事實上，藥明康德是全球製藥和生命科學行業的重要貢獻者之一。

另外，藥明康德亦澄清，WuXi AppTec Co. Ltd為該公司英文名稱。WuXi或Wuxi並非其名稱，而是城市無錫的漢語拼音。無錫市位於中國東部的長江三角洲，距離上海約80英里。作為一家註冊於無錫市的外商投資股份，藥明康德在20多年前從該地開始的醫藥研發合同外包服務(CRO)業務。

該公司亦重申，沒有人類基因組學業務，現有各類業務不會收集人類基因組數據。該公司提供基於合同的研究、開發和生產服務，通過賦能全球製藥和生命科學行業，致力於推動新藥研發並為患者帶來挽救生命的新藥。