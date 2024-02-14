2024龍年九九金紅盤低開452元　張德熙料黃金續保值　籲推商品通

大年初五（14日）金銀業貿易場按傳統舉辦新春開市儀式。早上8時半左右金銀業貿易場理事長張德熙等，陪同主禮嘉賓財經事務及庫務局局長許正宇及海關關長何珮珊進場。



到9時正，金銀業貿易場將競價九九金及競價人民幣公斤條，龍年第一口金價誕生。

其中，九九金每両開市價18,488港元，與兔年收市價18,940港元比較，金價跌452港元。至於離岸人民幣公斤條合約金價為462.98人民幣。

大會同時展示價值逾1億元的金條，重逾209.28公斤。

金銀業貿易場今早舉行龍年開市儀式。理事長張德熙（圖右三）﹑財經事務及庫務局局長許正宇（圖左四）及海關關長何佩珊（圖左三）均有出席。（歐嘉樂攝）

料黃金資產可跑贏大市

張德熙致辭時表示，貿易場一直與監管機構合作無間。其中海關為打擊洗黑錢修訂及引入貴金屬及寶石交易商註冊制度，他指有行家初時有憂心，但目的為打擊洗黑錢，註冊後屬行業認可。

他指，過去受惠中東金融等，黃金資產跑贏大市，雖然目前金價低於2,000美元水平，與他過去受訪時估計，有機會升穿2,300美元水平有距離，但認為在地緣政治局勢及外匯貶值的情況下，黃金續成保值的資產。

他又希望，在互聯互通機制下，可考慮推出黃金商品通，為一帶一路沿線國家的黃金提供者及需求者提供服務，並以人民幣結算，助人民幣國際化。

支持政府盡快為23條立法

他亦支持港府盡快為23條立法，以鞏固國際中心地位

許正宇則表示，香港在不同經濟周期下服務不同的經濟體，隨著外圍利息見頂，中國經濟向好，香港會以靈活變通的韌性，為一帶一路提供服務，提供有利環境。