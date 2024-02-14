港交所史美倫不認同香港已玩完　稱國際金融中心優勢不減

港交所（0388）今日（14日）早上舉行甲辰龍年新春開市儀式，即將於今年5月卸任主席的史美倫，以及將於下月交棒予聯席營運總監陳翊庭的行政總裁歐冠昇均有出席。對於近期有投行前高層撰文指出香港已「玩完」，史美倫於儀式後明言完全不同意近期對香港市場悲觀，或已終結的言論；又指出在過去20﹑30年不時有人預測或談及香港經濟已完時，可是每次香港均展示其韌力及實力，並反彈過來。



她進一步香港作為自由開放市場，無可避免受到外圍環境影響。縱目前面臨大環境挑戰，但相信香港作為國際金融中心優勢不變，法治精神﹑透明度及投資者對市場信心等因素仍存在，所以不應低估香港的韌力。

她亦認為未來內地發展一定會向上，發展得更好。當地經濟有良好發展時，亦會帶動香港市場，同時在海外開源，令本港投資者及上市資源多元化。

史美倫（圖左）指出政府正就23條進行諮詢，認為過程可以反映公眾想法，相信過詢過後會見到新景象。（蘇煒然攝）

談及23條立法時，史美倫指出目前政府正就23條進行諮詢，認為過程可以反映公眾想法，相信過詢過後會見到新景象。

她亦指出董事會對挑選陳翊庭接任行政總裁是有共識，並指出對方在港交所工作，所以明白其能力，認為對方可以應對挑戰，以及延續及發展過去已訂立的策略。

讚香港能迎難而上

至於在開市儀式時，史美倫指出過往以不同於不同崗位參與香港及內地市場發展，目證到香港市金融市場由區域市場逐步發展成國際金融中心。市場由只有本港上市公司﹑逐步發展至有H股上市，至今再不斷擴展互聯互通機制月，其至再擴展至碳交易﹑綠色金融等範疇。她亦提到去年大環境充滿挑戰，市場及業界經歷困難一年，但香港迎難而上、堅守崗位，體會到金融業界與市場參與者，都有香港人堅毅不屈精神，勇於創新，並有很大變通能力。交易所過去數年亦不斷提升多元化業務發展，未雨綢繆，去年股票交易以外的業務，包括ETF、期貨、期權等成交都創新高。

史美倫及行政總裁歐冠昇於新春開市儀式向記者派利市。（蘇煒然攝）

她形容，新一年港交所會藉著龍象徵的活力、朝氣，繼續推動市場革新，提升市場流動性，增加香港作為國際金融中心的實力，積極到海外招商，吸引來自中東及東南亞、世界各地的企業及投資者參與香港市場，亦會開拓更多新業務，利用科技提升服務，為業界創造更多機會。

歐冠昇指出未來香港仍有不少機遇

此外歐冠昇表示去年對本港金融市場而言並非容易一年，但香港仍然保持穩健。未來宏觀環境依然複雜，但仍有不少中長期機遇，最重要是提升市場韌性，擴展新業務及應用科技等應對挑戰。

歐冠昇進一步指出亞洲對全球的影響力正在擴大，去年全球經濟有30%貢獻來自中國，隨著中國持續增長，亞洲影響力更大。香港是提供連接機遇的地方，並有很多獨特優勢，包括連接內地與世界、出色的基建、稅制、資金及資訊自由流通。