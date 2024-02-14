北京首都機場（0694）有見底跡象　現金流轉強助估值回升｜彭偉新

北京首都機場主要從事機場及相關業務的企業，主要在內地經營及管理首都機場相關的服務。業務包括為中外航班提供飛機起降及旅客服務設施、地勤服務及消防救援服務等。另外，非航空性業務包括提供地面代理服務、提供航班餐食配送服務、航站樓內免稅店及其他零售店經營、航站樓內餐廳經營以及航站樓內外廣告位出租等。

以2023年06月的計算，北京首都機場股份半年營業額為21億元人民幣，按年上升80.2%，毛利為2億元人民幣，毛利率由之前一年-59%改善至10%，較去年同期上升69.1個百份點，在扣除營業費用12億元人民幣後，營業收入為-9億元人民幣，不過，仍然較2022年同期上升1.2個百份點，集團期內基本每股收益為-0.25元人民幣，較去年同期上升30.6%。另外，EBITDA為-2億元人民幣，較去年同期上升83.3%。雖然營收數據大部份為負數，但主要是之前因為疫情問題所帶來的影響，隨著疫情過去，預期2023年下半年開始已出現見底的情況。

北京首都機場股份於2023年06月的經營所得現金流減少-11億港元，較之前一年同期縮減了5億港元，主要是由股東淨收入上升所帶動，另外，集團的投資所得現金流減少了2億港元，主要是由資本支出所帶動，至於集團的融資所得現金流方面，增加了12億港元，主要變動是由長期債務（發行）增加了30億港元，以及長期債務（償還）減少了17億港元。集團的現金支付利息為1億港元，與之前一年同期無大變動。在總結各現金流項目後，全年底的現金流為15億港元，較去年同期增加了4億港元，現金流水平稍為轉強了，有助推動整體估值回升。

市場對集團2023的財年全年盈利預測可增長62.4%，另外，2024的財年盈利預測仍會增長125%，股份未有過去12個月的追蹤市盈率紀錄市場給予集團的預測市盈率為32.9倍，較追蹤市盈率為低。市場預期集團的預測市賬率為0.64倍，現價計算，集團的股價對營收比率為2.68倍，企業價值對收入為5.81倍，整體估值相信仍然屬於偏低水平。

北京首都機場於農曆新年前最後交易日以2.38港元收市，全日下跌0.07港元，跌幅為2.86%。集團過去5年的平均Beta值為0.8，系統性風險低於大市。52周最高位曾見6.44港元，而最低位則曾見2.03港元，另外，股價於過去52周累計下跌59.93%，由年初至今計算，股價表現跑輸港股多個指數，更反映估值已有過低的情況。

以現價2.38港元計，北京首都機場股份的股價較50天線只高出0.55%（見圖1），不過，現價則較200天線低61.55%。若果以技術走勢來說，北京首都機場由去年3月高位6.44港元跌穿20天線至100天線支持後，股價持續向下跌至今年1月低位見2.03港元後，才開始作出反彈，更在上周向上升破了20天線及曾升穿50天線阻力，另外，9天RSI已重返50以上水平，有望在走勢轉強下帶動股價作出反彈。

北京首都機場（0694）的機構投資者持股比率為72.7%，並於去年9月18日至今年2月08日期間的股價共錄得35.5%的跌幅，表現差於恒指及國指。不過，在股價下跌期間，反而共錄得2.49億港元的資金流入（見圖2），當中大戶佔其中的1.69億港元，而散戶則佔當中的0.8億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.87%；而最低則跌至-3.74%，而到2月08日當日則為1.68%，走勢開始作出反彈。

而且，按北水的持股比率變化來看，北水持有北京首都機場的持有比率已由去年12月底的17.15%（見圖3），上升至2月5日的21.4%，個多月已增加了接近4.25個百份點，反映北水投資者非常看好股份的前景。若果股價持續反彈並成功升破了50天線的話，預期股價可以按整個自6.44港元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%作為長期反彈目標。不過，由於股價下跌得較急，投資者可以在2.40港元以下買入，先上望100天線2.80港元，至於股價一旦再跌穿之前低位2.00港元收市，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。