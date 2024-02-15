美高梅中國（2282）去年業績對辦　有望進一步上試高位|彭偉新

按澳門旅遊業議會所公佈的數據，澳門在農曆新年的旅遊行業非常火爆，由大年初一至初三的新春假期，共有16.7萬日均旅客人次進入澳門，較去年同期大升2.26倍，而且更是自疫情爆發以來最好的一年。另外，由大年初一至初三期間，澳門共錄得50.23萬入境旅客人，內地客共有36.47萬人次，內地旅客佔比達到72.6%，加上澳門的酒店入住率達到九成，反映出內地經過之前的幾年疫情後，已完全回復疫情前的情況。

另外，有部份大型券商更預期澳門農曆新年期間的日均賭收會高過去年10月黃金週期間每日約9億澳門元水平，因此，相信澳門博彩股在今年春節期間會明顯錄得較強的賭收增長。特別是澳門行政長官表示，預期澳門經濟發展會穩定向好，並維持今年整體博彩毛收入可以達到2,160億澳門元的預期，更認為平均每月180億澳門元的博彩毛收入是較為穩定的發展趨勢。因此，相信會對整體澳門博彩業有利好的作用。

美高梅中國剛公佈的2023年全年業績所顯示，2023年集團內的所有業務均創下歷史新高，其中全年酒店旅客量為2019年同期的106%，另外，日均博彩毛收入為2019年的101%，中場博彩毛收入為疫情前的134%。市場份額亦由2019年的9.5%上升至去年的15.2%。

而受到利好消息所帶動，美高梅中國於上個交易日以 12.32 港元收市，全日上升 1.08 港元或 9.61%。集團過去5年的平均Beta值為 1.34，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 12.4 港元，而最低位則曾見 7.7港元，股價於過去52周累計上升 9.55%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 9.87%，以現價 12.32 港元計，美高梅中國的股價較 50 天線高出 22.84%，另外，現價亦較 200 天線高出 26.57%。

以現價計，美高梅中國的現價相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 19.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 14.2 倍，較追蹤市盈率為低。另外，按現價計算，集團的股價對營收比率為 3.37 倍，企業價值對收入為 5.21 倍，整體估值未算太高，而在股價出現突破走勢後，相信短期偏強的走勢維持一段時間，特別是股價由2019年至2021年期間，曾3次升抵14.50港元後見頂，令到該水平成為了主要的阻力。

而在2021年股價再度見頂後，便持續作出回調，最低曾於2022年10月見3.01港元後，才再正式見底作出反彈，股價反覆回升下，已成功收復了原有的跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。預期股價在上日進一步升上12.32港元後，已確認股價見底，投資者可以在12.30港元水平買入，並以原有的跌浪起步位14.50港元作為走勢頂部，至於股價一旦失守保歷加通道中軸的話，請先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所・彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。