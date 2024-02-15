恒指季檢結果周五出爐　中金列出快手及小鵬等7隻港股具潛質染藍

恒指季檢結果將於周五（16日）出爐。中金公司發表研究報告，列出7隻有機會進身為藍籌股的股份，包括快手（1024）、 太古地產（1972）及小鵬汽車（9868）等。此外，該行預計東亞銀行（0023）、藥明合聯（2268）等24間公司或納入港股通。



中金公司發表研究報告預測，快手、 太古地產、京東物流（2618）、小鵬汽車、新東方（9901）、百濟神州（6160）與信達生物（1801）等7隻股份，最大機會有可能成為恒指成份股。

該行提到，若上述股份「染藍」成功，快手所佔權重會較大，約為0.86%；而太地料為0.49%。預計兩者將分別有2.125億美元（約16.57億港元）和1.211億美元（約9.44億港元）被動資金追入。

中金公司發表研究報告預測，快手(1024)、太古地產(1972)等7隻港股或納入成藍籌股。（資料圖片）

中金：藥明、東亞或納入港股通

此外，中金預計或有24隻股票或納入港股通，包括藥明合聯、東亞、世茂集團（0813）、和巨星傳奇（6683）、藍月亮（6993）及中環新能源（1735）等。

反之，世茂服務（0873）、中國高速傳動（0658）、國美零售（0493）、合景泰富（1813）和健世科技（9877）等15隻股票，或因市值低於40億元、市值覆蓋率排在96%之後或停牌等因素而被移除「港股通」。

值得留意是，恒指公司已對外國公司開綠燈，賦予加入藍籌資格，意味接下來的季檢，外國公司也有機會染藍。