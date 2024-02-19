中國去年外來直接投資增速跌82%　創30年新低

《彭博》報道，根據國家外管局公布初值數據顯示，去年中國國際收支中的直接投資負債增加330億美元，按年跌82%，是1993年以來最低。該指標衡量的是流入中國的新外商直接投資。



而若按季來看，外來直接投資在第四季，按季上升175億美元，仍然較2022年同期減少三分一。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英則表示，外商股權性質直接投資去年淨流入621億美元，去年第四季淨流入規模較上季明顯提升。經初步測算，全年來華證券投資呈現淨流入，第四季淨流入規模達近兩年高位，9至12月外資連續淨增持境內債券累計逾600億美元。顯示更多外資來華投資興業和配置人民幣資產。

去年中國國際收支中的直接投資負債增加330億美元，按年跌82%。

彭博分析指，數據持續疲軟突顯出，由於地緣政治緊張局勢和其他地方利率上升，外資公司不肯將資金投入中國，因為發達經濟體一直在加息，而北京則在降息以刺激經濟，這使得跨國公司將現金存放在海外而非中國越來越有吸引力。

報道又引述指，最近一項針對在華日本企業的調查顯示，去年大多數在華日本企業投資金額降低或維持不變，多數日本企業並不看好2024年前景。

中國政府在疫情過後讓海外公司回歸的努力沒有達到預期，要成功實現這一目標還需要付出更多努力。