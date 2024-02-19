人行旗下媒體暗示　明日或降LPR利率　5年期下降機會更大

人民銀行旗下媒體《金融時報》發文，暗示明日（20日）或降貸款市場報價利率（LPR）。文中指，人行發佈2月中期借貸便利（MLF）操作信息，其連續超額續作，銀行體系流動性充裕合理，過兩天LPR可能下行，5年期LPR下降可能性更大。



人行昨日（18日）公告，開展5000億人幣的MLF操作，中標利率為2.5%，連續六個月「按兵不動」，市場普遍關注明日LPR會否出現單獨下調，相當於變相進行減息，其中5年期以上LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，與內房發展情況可謂息息相關。市場預期，5年期LPR將由4.2%降至4.1%，而1年期LPR利率維持3.45%。



市場預期，5年期LPR將由4.2%降至4.1%，而1年期LPR利率維持3.45%。（資料圖片）

5年期以上LPR涉企業貸、住房貸定價

《金融時報》文中就指，人行已通過多種方式降低銀行資金成本，考慮到存款利率調整只影響新發生存款，隨著政策效果持續體現，LPR報價行資金成本降低，可能相應下調自身報價，並推動LPR下行。

而對於5年期LPR，報道指出，自2019年改革以來，5年期以上LPR就比1年期LPR的降幅小15個基點；另一邊廂，其作為中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，下降有利於穩定信心，促進投資和消費，支持房地產市場健康平穩。

《金融時報》文中指，5年期以上LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準。（資料圖片）

歷史有MLF利率不變 但降LPR先例

文中甚至直言，歷史上有過MLF利率不變但LPR下降的先例，LPR報價行會根據資金成本、市場供求和風險溢價等因素下調報價。因此其結尾稱，年內開始降息是大概率事件，實際利率水平仍有望下行。