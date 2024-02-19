「中國巴菲特」段永平指增持阿里　清倉拼多多　千億持倉仲有乜？

有「中國巴菲特」之稱段永平，被內地網民於2月15日在「雪球」平台發帖《減持蘋果，增持阿里，清倉拼多多》，疑揭露其最新美股持倉，根據其旗下H&H International Investment提交的13F文件，其去年第四季度增持阿里巴巴（美：BABA）191.9萬股，目前共持有495.9萬股，持股價值約3.8億美元（下同）。



據內媒消息指，該平台用戶搜索該機構名稱，稱可以確定是段永平控制的投資公司，但顯然不是其控制的唯一投資賬戶，不過料為唯一可以通過公開渠道查詢到紀錄的賬戶。段永平為步步高創辦人，2007年曾邀拼多多（美：PDD）創辦人黃崢與巴菲特交流，素被認為是黃崢之師。



段永平控制的機構H&H International Investment上季度持倉價值三甲為蘋果、巴郡、谷歌。

持倉價值三甲為蘋果、巴郡、谷歌

截至去年底，根據查詢記錄顯示，該賬戶共持有9間公司，總市值144.5億元，阿里巴巴持倉價值位居第四。持倉價值前三甲的公司分別為蘋果（美：AAPL）115.0億元、巴郡（美：BRK-B）16.9億元以及谷歌（美：GOOG）7.6億元。

此外，其在季度內新買入了西方石油（美：OXY），減持了蘋果、巴郡、迪士尼（美：DIS）及歡聚時代（美：YY）。增持的股票上，除卻阿里巴巴，還有摩德納（美：MRNA）及美銀（美：BAC）。惟文中表示，該機構季內清倉了拼多多（美：PDD）。

美國證監會13F文件截圖。

賣put option做多阿里 卻仍稱看不透難下重手

在雪球平台上，段永平自身即設有賬戶，名為「大道無形我有型」，一度發言活躍。其早前曾自爆，從阿里上市時即持股，曾一度呼籲網友買點阿里股票，直言阿里不算貴。去年4月，他發文稱開始思考阿里，「先賣點put再說」，put即put option（看跌期權），即在將來一定時期內，買方按規定的價格和數量，賣出某種有價證券的權利。而段永平選擇賣，反意味著做多和抄底，是認為阿里股價被低估。

去年12月其再次評論稱，自己不太了解電商（包括拼多多），但是喜歡馬雲身上的很多東西，時至今日仍抱有此看法，「和股價無關」。不過三天後，其又發文稱仍是看不透阿里，下不了重手。