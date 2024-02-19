港交所下周放榜　大摩料日均成交額按年挫29%　細摩削一成目標價

港交所（0388）將於下週四（29日）公佈期末業績，卻遭大摩、摩通（細摩）連降目標價。其中摩通削價9.5%至335元，大摩削價6.3%至225元。港交所今日（19日）收跌2.2%，報246.2元，全日成交額7.48億元。



細摩削一成目標價

摩通報告指，預計去年日均成交額僅2260億元，今年也約只有2580億元，對於股市成交量較為看淡，但出於對衍生產品交易量的樂觀預測，評級仍為「增持」，削目標價9.5%至335元。

摩通削減港交所一成目標價，維持「增持」評級。（資料圖片）

大摩予「減持」評級 目標價僅225元

大摩則更為淡看，稱港交所去年第四季度盈利能力面對壓力較大，料日均成交額按年大跌29%，僅可錄得910億元。而今明兩年雖料有回彈，料分別只錄得1150億元、1270億元的日均成交額。

因此，其預計港交所上季度收入及純利按年跌8%及13%。此外，大摩亦不似摩通對於衍生產品交易量有看漲趨勢，其認為，期權成交將按年跌12%。除此之外，其料上市費用收入按年跌12%，預期交易費用及結算費用收入，按年分別跌19%及17%，維持「減持」評級，削目標價6.3%至225元。