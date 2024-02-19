中證監︰嚴把IPO准入關　堅決出清不合格上市公司

中國證監會近日召開系列座談會聽取各方意見建議，與會代表建議嚴把首次公開招股(IPO)准入關，加強上市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司，從根本上提高上市公司質量，增加投資回報；發展壯大專業投資力量，推動更多中長期資金入市。

中證監引述參加座談會的代表稱，要堅持以投資者為本的理念，規範各類交易行為，提升制度公平性。

中證監又表示，將認真對待來自各個方面的意見建議包括批評意見，經過論證切實可行的馬上就辦，一時不具備條件的做好溝通解釋，及時回應市場關切，「資本市場涉及方方面面，愈是在形勢複雜嚴峻的時候，愈要廣開言路，集思廣益，凝聚共識」。

與會代表還表示，近期中證監嚴肅查處一批財務造假、內幕交易案件，建議進一步加大對各類證券違法犯罪行為的懲治力度，形成更多有宣示效應的案例，確實保護投資人特別是中小額投資人合法權益，維護公開公平公正的市場秩序。

座談會由中證監新任黨委書記、主席吳清和領導班子成員分別主持。至於受邀參加的包括專家學者、中小額投資人、上市及擬上市公司、證券基金經營機構、會計師及律師事務所、私募機構、外資機構等，證監會有關司局主要官員也參與座談。