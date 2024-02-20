中銀渣打減中短期定存息　有中資行反推新春限定優惠4.88厘

農曆新年假期過後，不少銀行進一步下調定存息。當中大行中銀香港及渣打下調中短期定存息，至此四大行全線失守4厘。不過，美國首季減息無望，仍有中小行積極推出高息定存優惠，當中建銀亞洲推出新春限定優惠，全新客戶3個月定存息高達4.88厘，以存款上限為50萬元計算，3個月即可穩袋6100元。大新銀行也全線上調普通及VIP客戶中短期定存息。



美元3個月定存息加至5.58厘

建銀亞洲推出新春限定全新客戶特惠定存推廣，除了港元定存優惠，美元3個月定存年利率更高達5.58厘，起存上限為10萬美元。與此同時，大新銀行上調全新VIP客戶定存優惠，3個月及6個月定存息，由4.4厘及4.1厘，上調至4.5厘及4.2厘，起存額為10萬元，上限為50萬元。而原有的VIP客戶3個月及6個月定存息，亦上調至4.3厘及4.1厘，起存額為100萬元。至於普通客戶，相關定存息亦分別上調0.1厘，至4.2厘及4厘。

中銀香港最新下調中短期定存。（資料圖片）

大行方面，中銀香港最新下調中短期定存息，為今年以來第二次。3個月及6個月定存息分別由3.8厘及3.7厘，下調0.3厘，至3.5厘及3.4厘，成為四大行中最低。渣打也將3個月及4個月定存息，由原先的4厘及3.9厘，下調至3.8厘及3.7厘，看齊滙豐及恒生。至此，四大行中短期定存息全線跌破4厘。