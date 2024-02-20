Nvidia將放榜美銀潑冷水　警告績後或挫11%　下月一事卻可再掀高?

英偉達Nvidia（美：NVDA）明日（21日）將放榜業績，一度被視為將影響美股後市整體走向。其近一年來，股價飆升230%，上個交易日收報726美元。然而，美銀分析師Vivek Arya卻潑冷水，表示該股在業績公佈後，可能大幅下跌11%，不過又表示此種波動將是短暫的，並指３月中將再有盛會，掀起新漲勢。



股價回調不涉基本面 僅因期待過高

市場預期Nvidia上季度營收可按年增長237%至204億美元，更為樂觀的投資者甚至提出高達217億美元的營收預期。美銀分析師認為，此種過分的看漲，抑制了其超越預期的潛力，因此財報發佈後，股價可能大幅回調逾1成，但並非涉及公司基本面，而是來自供應方面的因素，逾需求和競爭變化無關。

該分析師甚至直言，此種波動的一種解釋是「恐懼、貪婪和投資者對所有與AI有關的東西的盲目追逐交織在一起」。不過其也稱，這低估了該公司堅實的執行力和每股收益的修正能力。

美銀表示，在過去6次GTC活動後的1天內，Nvidia平均股價上漲6%。（資料圖片）

料3月中GPU技術大會再掀漲勢

Nvidia將在3月中旬召開GPU技術大會（GPU Tech Conference，GTC）。美銀分析師總結歷史情況稱，過去6次GTC活動後的1天內，Nvidia平均股價上漲6%，因此可再期波動後的新漲勢。