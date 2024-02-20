畢馬威料港本財年錄1300億元赤字　籲全面撤銷樓市「辣招」

新一份財政預算案將於本月28日公佈，畢馬威預計，2023/24 財政年度將錄得1,300億元赤字，主要受土地相關收入和印花稅收入減少所影響。



該行又預計，截至 2024年3月底，香港財政儲備為7,050億元，建議政府策略性運用財政儲備，以增強香港的競爭力及把握未來發展機遇。



籲為家族辦公室提供稅務優惠

為推動企業發展，畢馬威建議，對於在香港地區總部所得的合資格利潤，以標準稅率的50%徵稅，以吸引更多國際企業在港設立地區總部。畢馬威並倡引入特殊稅務虧損措施，以鼓勵投資於初創企業及科研項目。

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，去年香港就家族辦公室所推出的稅務優惠措施廣受歡迎。故提議政府優化相關措施，例如擴大符合優惠的指明交易範圍，涵蓋虛擬貨幣、古董和藝術品等。此外，亦可以放寬家族辦公室利得稅稅務優惠中，從指明交易中所產生的附帶收入（目前的門檻為 5%）。

畢馬威建議，重點企業向香港人才提供的股份獎勵獲薪俸稅豁免，並同時取消樓市「辣招」。（資料圖片）

建議取消樓市「辣招」

吸引人才方面，畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，樓市「辣招」是為避免市場出現炒風，但去年撤銷部分「辣招」都未出現炒樓情況，因此提倡重點企業向香港人才提供的股份獎勵，可獲薪俸稅豁免，並同時取消樓市「辣招」。

在支援本港企業與民生方面，畢馬威建議政府增加子女免稅額，並為合資格在職家庭就僱用家庭傭工提供稅務減免，以及為供養16歲或以下子女，或由祖父母照顧傷殘受養人，其在職父母提供5萬元免稅額。同時，提高子女免稅額並寬減100%的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，上限為6,000元。

被問及是否應該引入新的稅種，梁愛麗指出，不能針對單一稅種進行討論，港府應全面檢視本港稅制。

另外，財赤的情況下，本港是否停止大型基建項目或調整公務員薪酬，梁愛麗回應稱，基建項目某程度上能刺激本港經濟，而公務員薪酬應有特定機制去調整，而非取決於財赤因素。