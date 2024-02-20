理財通2.0下周一生效　金管局料南向通基金數目可翻倍至300隻

理財通2.0實施細則將於下周一（26日）生效，金管局表示，大部分合資格香港銀行計劃於當日提供理財通2.0服務，當中包括擴大南向通產品範圍，基金數目差不多翻一倍，每家銀行增加的基金數目由10多隻至50隻不等，全港銀行南向通基金數目亦估計將由現時160隻，大增至約300隻。



金管局表示，據了解，合資格銀行就理財通2.0，正在更新相關系統及操作規程，以及作出相應的人力資源調配及員工培訓，目前籌備工作進展順利。在個人投資額度方面，大部分銀行將個人投資額度（包括南向及北向）由現時100萬元人民幣，按投資者選擇提高至150萬元或300萬元人民幣。

金管局期望，隨著理財通2.0完善落實，可進一步豐富大灣區居民投資選擇。（資料圖片）

金管局表示，大部分香港銀行將推出宣傳及優惠活動，例如存款利率優惠、基金認購費優惠、現金回贈、減免匯款手續費等。另外，部分銀行將優化銷售安排，除現行只執行交易模式外，在理財通2.0下，會因應個別客戶要求並考慮個人情況後，向客戶介紹適合其風險胃納的產品。

截至目前，共有24家香港銀行與其內地夥伴銀行，可開展理財通業務。金管局期望，理財通2.0完善落實，可以進一步豐富大灣區居民投資選擇，並促進三地金融市場互聯互通，有利業界共同開拓大灣區內的商機。